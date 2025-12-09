بمشاركة بيراميدز.. الكشف عن تفاصيل كأس القارات للأندية

أوضح القطري حسن ربيعة الكواري المدير التنفيذي في اللجنة المنظمة لكأس القارات للأندية أن مواعيد مباريات البطولة لن تتعارض مع بطولة كأس العرب.

وقال الكوراي في تصريحات للصحفيين: "ستلعب مباريات كأس القارات للأندية في أيام الراحة لكأس العرب ولن يكون هناك تعارض".

وأضاف "هناك إقبال جيد على بيع تذاكر البطولة وننتظر حضور لافت من الجماهير البرازيلية والمكسيكية وجماهير بيراميدز، كما أن جماهير كأس العرب ستكون لهم الفرصة للحضور والاستمتاع".

وأكمل "ملعب أحمد بن علي سيحتضن المواجهات الثلاث للكأس بدءً من كأس الأميركيتين ثم كأس التحدي إلى نهائي كأس القارات".

وأتم "نهائي كأس القارات سيكون بتاريخ 17 ديسمبر، ثم نهائي كأس العرب بتاريخ 18 ديسمبر وهذا يعكس جودة التنظيم".

ويستعد كروز أزول بطل أمريكا الشمالية لمواجهة فلامنجو بطل أمريكا الجنوبية يوم الأربعاء.

المباراة ستقام على ملعب أحمد بن علي بمدينة الدوحة القطرية.

وسيلعب الفائز من المباراة مع بيراميدز بطل إفريقيا في نصف نهائي بطولة إنتركونتينينتال.

وكان بيراميدز قد حقق فوزين في البطولة حتى الآن بالانتصار على أهلي جدة وأوكلاند سيتي.

ويعد ريال مدريد بطل النسخة الأولى من البطولة بعد التتويج بها على حساب باتشوكا المكسيكي خلال الموسم الماضي.