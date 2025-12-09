بمشاركة بيراميدز.. الكشف عن تفاصيل كأس القارات للأندية

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 11:42

كتب : FilGoal

بيراميدز - السوبر الإفريقي

أوضح القطري حسن ربيعة الكواري المدير التنفيذي في اللجنة المنظمة لكأس القارات للأندية أن مواعيد مباريات البطولة لن تتعارض مع بطولة كأس العرب.

وقال الكوراي في تصريحات للصحفيين: "ستلعب مباريات كأس القارات للأندية في أيام الراحة لكأس العرب ولن يكون هناك تعارض".

وأضاف "هناك إقبال جيد على بيع تذاكر البطولة وننتظر حضور لافت من الجماهير البرازيلية والمكسيكية وجماهير بيراميدز، كما أن جماهير كأس العرب ستكون لهم الفرصة للحضور والاستمتاع".

أخبار متعلقة:
لمناقشة إنشاء فرع جديد وشطب 4 أعضاء.. فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك عبد الله السعيد يكشف لـ في الجول حقيقة خلافه مع جون إدوارد الثلاثية اكتملت.. البدري يكرر تفوقه على طارق مصطفى ويتوج بالسوبر الليبي كأس العرب - أكرم توفيق: نشعر بحزن الجمهور بسبب نتائج منتخب مصر

وأكمل "ملعب أحمد بن علي سيحتضن المواجهات الثلاث للكأس بدءً من كأس الأميركيتين ثم كأس التحدي إلى نهائي كأس القارات".

وأتم "نهائي كأس القارات سيكون بتاريخ 17 ديسمبر، ثم نهائي كأس العرب بتاريخ 18 ديسمبر وهذا يعكس جودة التنظيم".

ويستعد كروز أزول بطل أمريكا الشمالية لمواجهة فلامنجو بطل أمريكا الجنوبية يوم الأربعاء.

المباراة ستقام على ملعب أحمد بن علي بمدينة الدوحة القطرية.

وسيلعب الفائز من المباراة مع بيراميدز بطل إفريقيا في نصف نهائي بطولة إنتركونتينينتال.

وكان بيراميدز قد حقق فوزين في البطولة حتى الآن بالانتصار على أهلي جدة وأوكلاند سيتي.

ويعد ريال مدريد بطل النسخة الأولى من البطولة بعد التتويج بها على حساب باتشوكا المكسيكي خلال الموسم الماضي.

بيراميدز كأس القارات للأندية كأس العرب
نرشح لكم
مواعيد مباريات السبت 13 ديسمبر - بيراميدز ضد فلامنجو.. وليفربول يواجه برايتون مؤتمر يورتشيتش: غياب الكرتي عار.. ونريد أن نكون أبطال العالم كأس إنتركونتيننتال - القطري عبد الرحمن الجاسم حكم مباراة بيراميدز وفلامنجو كأس إنتركونتيننتال - موعد مواجهة بيراميدز أمام فلامنجو البرازيلي إنتركونتيننتال – الكرتي ضمن قائمة بيراميدز لقبل النهائي مواعيد مباريات الأربعاء 10 ديسمبر - ريال مدريد ضد مانشستر سيتي.. وكأس إنتركونتينينتال beIN Sports تعلن بث كأس إنتركونتيننتال بمشاركة بيراميدز منافس بيراميدز المحتمل - مدرب فلامنجو: نستهدف المنافسة على اللقب
أخر الأخبار
توروب: الشناوي وشوبير؟ لست هنا لأصنف الحراس.. وهذا موقفي من عبد الكريم وديانج 2 ساعة | الكرة المصرية
ساكا: أرسنال كان محظوظا أمام ولفرهامبتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بشق الأنفس.. باريس سان جيرمان يفوز على ميتز ويستعد الصدارة مؤقتا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد منفتح على بيع برونو فيرنانديز.. والهلال واتحاد جدة يترقبان 3 ساعة | سعودي في الجول
بثنائية ذاتيه.. النيران الصديقة تنقذ أرتيتا وتقود أرسنال لفوز مثير على ولفرهامبتون 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
جارسيا: بيدري يحل كل الأمور المعقدة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
برزي: لا نفكر في الاستقالة.. وسنحارب من أجل حقوق الزمالك 3 ساعة | الكرة المصرية
أحمد السقا: حزين لإهانتي بعد رسالة دعم صلاح.. وهذا سبب تصوير الفيديو بالإنجليزية 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518788/بمشاركة-بيراميدز-الكشف-عن-تفاصيل-كأس-القارات-للأندية