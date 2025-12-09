بعد 8 أشهر من الغياب.. ألفونسو ديفيز يعود للملاعب

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 11:17

كتب : FilGoal

ألفونسو ديفيز - بايرن ميونيخ

بعد 8 أشهر من الغياب.. سيعود الكندي ألفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونيخ إلى الملاعب.

ويغيب ديفيز منذ أواخر مارس الماضي بسبب الإصابة في الرباط الصليبي.

وقال ألفونسو ديفيز عبر شبكة TSN Sports: "سأعود إلى قائمة بايرن ميونيخ ضد سبورتنج لشبونة".

أخبار متعلقة:
تقرير: برشلونة ينافس ليفربول على نجم أتالانتا كسر العقدة.. ميلان يستعيد صدارة الدوري بريمونتادا مثيرة ضد تورينو استفاقة على جثث الذئاب.. برونو يقود مانشستر يونايتد لسحق وولفرهامبتون

ويصطدم بايرن بسبورتنج لشبونة في سادس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأضاف "أنا سعيد بعودتي الآن. سأكون على مقاعد البدلاء".

وأتم "لست متأكدًا من حصولي على دقائق لعب، هذا قرار المدرب فينسينت كومباني".

وأصيب ديفيز بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، وأثير وقتها الكثير من الجدل بين النادي الألماني والمنتخب الكندي حول ضرورة حماية اللاعب.

بايرن ميونيخ ألفونسو ديفيز
نرشح لكم
"ميناليتي" كييزا المرجع؟ ماذا قدم بدلاء صلاح ونال رضا سلوت في ليفربول حكيمي يطير للمغرب استعدادا لأمم إفريقيا.. وطبيب سان جيرمان يرافقه كسر العقدة.. ميلان يستعيد صدارة الدوري بريمونتادا مثيرة ضد تورينو استفاقة على جثث الذئاب.. برونو يقود مانشستر يونايتد لسحق وولفرهامبتون تقرير: ليفربول يتجه إلى دورتموند لتدعيم دفاعه قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي – مواجهات متوازنة للكبار.. ويونايتد يصطدم بـ برايتون ماريسكا يكشف مستجدات إصابة بالمر وليام ديلاب عودة المصابين تضع فليك في حيرة قبل مواجهة برشلونة ضد فرانكفورت
أخر الأخبار
سلوت يتحدث مجددا عن موقفه من صلاح 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك: الدباغ أرسل إنذارا لفسخ تعاقده.. وهذا موقف الجزيري 22 دقيقة | الدوري المصري
قائمة برشلونة - عودة تير شتيجن.. واستمرار غياب أراوخو ضد فرانكفورت 30 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
"ميناليتي" كييزا المرجع؟ ماذا قدم بدلاء صلاح ونال رضا سلوت في ليفربول 34 دقيقة | المحترفون
منافس مصر - جنوب إفريقيا تلعب وديا ضد غانا قبل الأمم الإفريقية 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
صلاح ينافس على جائزة شخصية العام الرياضية من BBC ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا تواصل مع محمد بن حمودة لإمكانية ضمه ساعة | ميركاتو
ماركا: مبابي لا يشارك بتدريب ريال مدريد ومشاركته ضد سيتي في محل شكل ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مواعيد مباريات الجمعة 6 ديسمبر 2025.. قرعة كأس العالم 2026 وبطولة العرب وقمة اليد
مقالات حرة
ما بين صلاح وسلوت.. نتيجة اجتماع صائد الفرص مع المدير الجبان كتب : أحمد العريان
/articles/518787/بعد-8-أشهر-من-الغياب-ألفونسو-ديفيز-يعود-للملاعب