بعد 8 أشهر من الغياب.. ألفونسو ديفيز يعود للملاعب

بعد 8 أشهر من الغياب.. سيعود الكندي ألفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونيخ إلى الملاعب.

ويغيب ديفيز منذ أواخر مارس الماضي بسبب الإصابة في الرباط الصليبي.

وقال ألفونسو ديفيز عبر شبكة TSN Sports: "سأعود إلى قائمة بايرن ميونيخ ضد سبورتنج لشبونة".

ويصطدم بايرن بسبورتنج لشبونة في سادس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأضاف "أنا سعيد بعودتي الآن. سأكون على مقاعد البدلاء".

وأتم "لست متأكدًا من حصولي على دقائق لعب، هذا قرار المدرب فينسينت كومباني".

وأصيب ديفيز بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، وأثير وقتها الكثير من الجدل بين النادي الألماني والمنتخب الكندي حول ضرورة حماية اللاعب.