لمناقشة إنشاء فرع جديد وشطب 4 أعضاء.. فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك فتح باب التسجيل منذ التاسعة صباح اليوم الثلاثاء وحتى الساعة السابعة مساء. ومن المقرر أن يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية في حال حضور 10 آلاف عضو على الأقل.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التصديق على محضر الاجتماع السابق، بالإضافة إلى مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2024/2025، وبرامج النشاط وخطة العمل المالي لعام 2025/2026.

كما تشمل البنود اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2024/2025، والموازنة التقديرية للسنة الجديدة، إلى جانب اعتماد تقرير رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

وسيتم مناقشة الموافقة على إنشاء فرع جديد للنادي في مدينة أسيوط الجديدة، ضمن خطة التوسعات التي وضعها مجلس الإدارة والتي ستعود بالنفع على الوضع المالي للنادي.

وتنظر الجمعية في عدد من الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والأعضاء، من بينها طلبات نقل العضوية، وإسقاط عضوية 4 أعضاء وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

كما تقرر عدم توقيع أي غرامات على الأعضاء في حال عدم حضور الجمعية العمومية، في خطوة تهدف إلى إزالة أي أعباء أو ضغوط على أعضاء النادي.