مواعيد مباريات الثلاثاء 9 ديسمبر - مصر ضد الأردن.. وكأس عاصمة مصر ودوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 10:20

كتب : FilGoal

هدف سيف الجزيري - الزمالك ضد كايزر تشيفز

تنطلق اليوم النسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر والقنوات الناقلة.

كأس العرب

أخبار متعلقة:
تقرير: برشلونة ينافس ليفربول على نجم أتالانتا كسر العقدة.. ميلان يستعيد صدارة الدوري بريمونتادا مثيرة ضد تورينو استفاقة على جثث الذئاب.. برونو يقود مانشستر يونايتد لسحق وولفرهامبتون

الإمارات × الكويت.. 4:30 مساء - الكاس 1.

مصر × الأردن.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس.

البحرين × السودان.. 7:00 مساء - الكاس 2.

الجزائر × العراق.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس.

دوري أبطال أوروبا

كيرات ألماتي × أولمبياكوس.. 5:30 مساء - بي إن سبورتس 7.

بايرن ميونيخ × سبورتنج لشبونة 7:45 مساء - بي إن سبورتس 1.

إنتر × ليفربول.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

توتنام × سلافيا براج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

رويال سانت جيلوا × أولمبيك مارسيليا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

إيندهوفن × أتلتيكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

موناكو × جالاتاسراي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

برشلونة × آينتراخت فرانكفورت.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

أتالانتا × تشيلسي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

كأس عاصمة مصر

فاركو × المقاولون العرب.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.

بيراميدز × البنك الأهلي.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

كأس عاصمة مصر الزمالك كأس العرب مصر دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
عثمان ديمبيلي وشوفالييه يغيبان أمام أتليتك بلباو.. وعودة دوي تشواميني: الخسارة خطأ اللاعبين وليس المدرب.. ومانشستر سيتي فرصة لقلب الأمور مؤتمر ألونسو: عندما تكون مدرب ريال مدريد يجب أن تستعد لكل شيء.. وهنا أريد أن أتواجد ماريسكا يكشف مستجدات إصابة بالمر وليام ديلاب عودة المصابين تضع فليك في حيرة قبل مواجهة برشلونة ضد فرانكفورت كاراجر: صلاح لم يكن نجما وفشل مع تشيلسي.. ويهتم بنفسه فقط مؤتمر أليسون: تعليقات صلاح في مقابلته كانت غريبة جدا.. ونأمل أن يلعب مجددا مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
أخر الأخبار
عثمان ديمبيلي وشوفالييه يغيبان أمام أتليتك بلباو.. وعودة دوي 7 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رد فعل صلاح بعد استبعاده من مباراة إنتر 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب - مهاجم المغرب: لم أقصد الإساءة لأحد بعد هدفي في مرمي السعودية 44 دقيقة | كأس العرب
تشواميني: الخسارة خطأ اللاعبين وليس المدرب.. ومانشستر سيتي فرصة لقلب الأمور 50 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كأس العرب - استبعاد مدافع السعودية حتى نهاية البطولة 58 دقيقة | كأس العرب
حكيمي يطير للمغرب استعدادا لأمم إفريقيا.. وطبيب سان جيرمان يرافقه ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر ألونسو: عندما تكون مدرب ريال مدريد يجب أن تستعد لكل شيء.. وهنا أريد أن أتواجد ساعة | دوري أبطال أوروبا
بمشاركة بيراميدز.. الكشف عن تفاصيل كأس القارات للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مواعيد مباريات الجمعة 6 ديسمبر 2025.. قرعة كأس العالم 2026 وبطولة العرب وقمة اليد
مقالات حرة
ما بين صلاح وسلوت.. نتيجة اجتماع صائد الفرص مع المدير الجبان كتب : أحمد العريان
/articles/518785/مواعيد-مباريات-الثلاثاء-9-ديسمبر-مصر-ضد-الأردن-وكأس-عاصمة-مصر-ودوري-أبطال-أوروبا