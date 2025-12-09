مواعيد مباريات الثلاثاء 9 ديسمبر - مصر ضد الأردن.. وكأس عاصمة مصر ودوري أبطال أوروبا
الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 10:20
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم النسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر والقنوات الناقلة.
كأس العرب
الإمارات × الكويت.. 4:30 مساء - الكاس 1.
مصر × الأردن.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس.
البحرين × السودان.. 7:00 مساء - الكاس 2.
الجزائر × العراق.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس.
دوري أبطال أوروبا
كيرات ألماتي × أولمبياكوس.. 5:30 مساء - بي إن سبورتس 7.
بايرن ميونيخ × سبورتنج لشبونة 7:45 مساء - بي إن سبورتس 1.
إنتر × ليفربول.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
توتنام × سلافيا براج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
رويال سانت جيلوا × أولمبيك مارسيليا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 8.
إيندهوفن × أتلتيكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
موناكو × جالاتاسراي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
برشلونة × آينتراخت فرانكفورت.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
أتالانتا × تشيلسي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
كأس عاصمة مصر
فاركو × المقاولون العرب.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.
بيراميدز × البنك الأهلي.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.
كهرباء الإسماعيلية × الزمالك.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.
