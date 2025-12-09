تقرير: برشلونة ينافس ليفربول على نجم أتالانتا

دخل برشلونة في سباق التعاقد مع لاعب وسط أتالانتا إيدرسون، الذي يقدّم واحدًا من أفضل مواسمه في الدوري الإيطالي، ليتحوّل إلى أحد أبرز الأسماء المطلوبة في صيف 2026 مع اقتراب عقده من آخر عامين.

إيديرسون النادي : أتالانتا أتالانتا برشلونة ليفربول

وبحسب موقع *Caught Offside*، فإن ليفربول أبدى بالفعل اهتمامًا بضم لاعب الوسط البرازيلي، لكن النادي الإنجليزي لن يكون وحده في الصورة، إذ يضع برشلونة اللاعب ضمن خياراته لتدعيم الوسط في الموسم المقبل.

ويأتي اهتمام برشلونة بإيدرسون بعدما تم ترشيحه للنادي من قِبل أندريه كوري، الوكيل المعروف بعلاقته الطويلة مع الإدارة الكتالونية، والذي لعب دورًا من قبل في صفقات مثل باولينيو وأرتورو فيدال، كما أنه وكيل الموهبة البرازيلية إيستهفاو المنتقل لتشيلسي.

المدير الرياضي ديكو، المطلع جيدًا على سوق أمريكا الجنوبية، يرى إيدرسون كإضافة قوية بفضل جاهزيته الفنية وقدرته على اللعب في أدوار متعددة بوسط الملعب، بعدما خاض أكثر من 150 مباراة مع أتالانتا.

لكن المشكلة الأكبر التي قد تواجه برشلونة هي السعر؛ إذ يمكن أن يصل تقييم اللاعب إلى 45 مليون يورو، رقم يدخل في نطاق قدرة أندية البريميرليج مثل ليفربول بينما يمثل تحديًا كبيرًا للبارسا في ظل القيود المالية.

وبالتالي قد تتوقف الصفقة على رغبة اللاعب نفسه، وإلى أي مدى سيكون مستعدًا للضغط على ناديه من أجل السماح له بالانتقال إلى كامب نو مقابل قيمة أقل.