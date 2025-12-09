كسر العقدة.. ميلان يستعيد صدارة الدوري بريمونتادا مثيرة ضد تورينو

قلب ميلان النتيجة على منافسه تورينو بعد التأخر بهدفين وتمكن من الفوز بثلاثة أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل كريستيان بوليسيتش (2) وأدريان رابيو أهداف ميلان، بينما أحرز دوفان زاباتا ونيكولا فلاسيتش ثنائية تورينو.

وكسر ميلان عقدة الخسارة من تورينو خارج ملعبه بعد خسر 3 مرات على ملعب أوليمبيكو جراندي تورينو.

ويعاني بوليسيتش من أنفلونزا كادت أن تمنعه من السفر رفقة فريقه إلى مدينة تورينو لخوض المباراة حتى تمكن في اللحظات الأخيرة من الذهاب.

وجلس اللاعب الأمريكي على مقاعد البدلاء لكنه دخل في الدقيقة 66 بدلا من دافيدي بارتيزاجي وسجل هدف التعادل بعد 35 ثانية ليكون الأسرع منذ عام 2008.

وكان ألبرتو بالوسكي لاعب ميلان السابق قد أحز هدفا بعد 19 ثانية من دخوله ضد سيينا في الكالتشيو.

وتعرض رافاييل لياو لإصابة أجبرته على عدم استكمال المباراة وتم استبداله في الدقيقة 31 ودخل صامويلي ريتشي بدلا منه.

وافتتح فلاسيتش النتيجة في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، قبل أن يضاعفها زميله زاباتا بعد 7 دقائق.

وقلص رابيو الفارق في الدقيقة 24 بعد تسديدة من مسافة بعيدة، ثم تعادل بوليسيتش في الدقيقة 67.

وتقدم بوليسيتش لميلان بعد 10 دقائق من تسجيله لهدف التعادل ليمنح فريقه اليد العليا في النتيجة.

وبهذا الفوز استعاد ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة وبالتساوي مع نابولي.

بينما توقف رصيد تورينو عند النقطة 14 في المركز الـ 16.

