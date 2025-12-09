كسر العقدة.. ميلان يستعيد صدارة الدوري بريمونتادا مثيرة ضد تورينو
الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 00:13
كتب : FilGoal
قلب ميلان النتيجة على منافسه تورينو بعد التأخر بهدفين وتمكن من الفوز بثلاثة أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.
وسجل كريستيان بوليسيتش (2) وأدريان رابيو أهداف ميلان، بينما أحرز دوفان زاباتا ونيكولا فلاسيتش ثنائية تورينو.
وكسر ميلان عقدة الخسارة من تورينو خارج ملعبه بعد خسر 3 مرات على ملعب أوليمبيكو جراندي تورينو.
ويعاني بوليسيتش من أنفلونزا كادت أن تمنعه من السفر رفقة فريقه إلى مدينة تورينو لخوض المباراة حتى تمكن في اللحظات الأخيرة من الذهاب.
وجلس اللاعب الأمريكي على مقاعد البدلاء لكنه دخل في الدقيقة 66 بدلا من دافيدي بارتيزاجي وسجل هدف التعادل بعد 35 ثانية ليكون الأسرع منذ عام 2008.
وكان ألبرتو بالوسكي لاعب ميلان السابق قد أحز هدفا بعد 19 ثانية من دخوله ضد سيينا في الكالتشيو.
وتعرض رافاييل لياو لإصابة أجبرته على عدم استكمال المباراة وتم استبداله في الدقيقة 31 ودخل صامويلي ريتشي بدلا منه.
وافتتح فلاسيتش النتيجة في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، قبل أن يضاعفها زميله زاباتا بعد 7 دقائق.
وقلص رابيو الفارق في الدقيقة 24 بعد تسديدة من مسافة بعيدة، ثم تعادل بوليسيتش في الدقيقة 67.
وتقدم بوليسيتش لميلان بعد 10 دقائق من تسجيله لهدف التعادل ليمنح فريقه اليد العليا في النتيجة.
وبهذا الفوز استعاد ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة وبالتساوي مع نابولي.
بينما توقف رصيد تورينو عند النقطة 14 في المركز الـ 16.
video:1
ريمونتادا وصدارة 🔝— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 8, 2025
ميلان يقلب الطاولة على تورينو ويفوز عليه بنتيجة 3-2 بعد أن كان متأخراً بهدفين ويتصدر جدول ترتيب الكالشيو بفارق الأهداف عن نابولي
شاهد أهداف المباراة#تورينو_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/U0gzdhc7RM