عبد الله السعيد يكشف لـ في الجول حقيقة خلافه مع جون إدوارد

رد عبد الله السعيد نجم الزمالك على ما تردد مؤخرا بشأن وجود خلافات بينه وبين جون إدوارد المدير الرياضي للنادي.

وقال السعيد في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "كل ما قيل عن وجود خلاف بيني وبين إدوارد هو كذب".

وأضاف "علاقتي معه جيدة وفي مكالمتنا الأخيرة كان يطمئن على إصابتي".

وأوضح "لا أعرف سبب الشائعات في هذا التوقيت".

واختتم "في الفترة الحالية يجب أن يتكاتف الجميع من أجل مصلحة الزمالك الذي أعتز بتواجدي فيه وتربطني بجماهيره علاقة قوية لا مجال فيها للشائعات السخيفة".

ويعاني الزمالك من أزمة مالية أدت إلى تأخر دفع مستحقات اللاعبين.

وأعلن الاتحاد الدولي إيقاف قيد الزمالك بسبب 6 قضايا تأخر مستحقات مالية لأشخاص مختلفة، واحدة تخص لاعبه التونسي السابق فرجاني ساسي، وأخرى تخص مدربه السابق السويسري كريستيان جروس، وواحدة للبرتغالي جوزيه جوميز مدربه السابق، و3 قضايا بسبب مساعدي جوميز.

وفسخ المغربي صلاح مصدق عقده مع الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري برصيد 22 نقطة.