قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي – مواجهات متوازنة للكبار.. ويونايتد يصطدم بـ برايتون

أسفرت قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي للدور الـ 64 عن مواجهات متوازنة لكبار بريميرليج.

ويصطدم مانشستر يونايتد بخصمه برايتون في مباراة قوية.

ويواجه توتنام غريمه أستون فيلا، بينما يلعب ليفربول مباراة سهلة نسبيا ضد بارنسلي.

ويعد كريستال بالاس هو حامل اللقب بعد الانتصار على مانشستر يونايتد بهدف دون رد في الموسم الماضي.

وجاءت القرعة كالتالي:

ولرفهامبتون × شروسبري

توتنام × أستون فيلا

تشارلتون × تشيلسي

مانشستر سيتي × إكستر

وست هام × كوينز بارك رينجرز

شيفيلد وينزداي × برينتفورد

فولام × ميدلسبروه

إيفرتون × سندرلاند

ليفربول × بارنسلي

بورتسموث × أرسنال

نيوكاسل × بورنموث

ماكلسفيلد × كريستال بالاس

مانشستر يونايتد × برايتون