كأس العرب - أكرم توفيق: نشعر بحزن الجمهور بسبب نتائج منتخب مصر

الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 23:02

عبر أكرم توفيق لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب عن شعوره بالحزن بسبب غضب الجمهور من نتائج الفراعنة في البطولة.

وقال أكرم عبر قناة أون سبورت: "لاعبو منتخب مصر يشعرون بالحزن بسبب غضب الجمهور من النتائج في كأس العرب، لعبنا بشكل جيد أول مباراتين ولكن غاب عنا التوفيق".

وأضاف "نتمنى أن نفوز على الأردن لنسعد الجمهور، وألعب في أي مركز بشكل جيد وفقا لما يطلبه مني المدرب".

وأتم تصريحاته "الأهم هو الفوز حتى نتأهل، وأفتخر بالجمهور المصري الذي يحضر المباريات ليشجعنا ويساندنا".

وكان منتخب مصر تعادل في أول مباراتين بدور المجموعات أمام الكويت والإمارات بنفس النتيجة وهي 1-1.

ويلعب منتخب مصر غدا الثلاثاء، ضد الأردن في آخر مباريات دور المجموعات.

ويحتاج الفراعنة للفوز على الأردن لضمان التأهل للدور الثاني من كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

