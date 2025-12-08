عودة المصابين تضع فليك في حيرة قبل مواجهة برشلونة ضد فرانكفورت

الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 22:48

كتب : ذكاء اصطناعي

فليك - برشلونة

يجد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة نفسه مرة أخرى أمام اختبارات معقدة قبل مواجهة أينتراخت فرانكفورت في الجولة المقبلة، لكن هذه المرة تبدو طبيعة القرارات مختلفة عمّا اعتاد عليه منذ بداية الموسم.

فبدلًا من التعامل مع الغيابات المستمرة، يعود عدد من اللاعبين الأساسيين من الإصابة، بينما يواصل البدلاء تقديم أداء يفوق التوقعات، ما يضع المدرب أمام خيارات عديدة وصعبة في التوقيت نفسه.

وجاء أداء برشلونة الأخير أمام ريال بيتيس بنظام جديد اعتمد فيه فليك على ماركوس راشفورد وروني بارديجي على الأطراف، بينما لعب لامين يامال خلف فيران توريس في العمق. هذا التغيير أتى بثماره، خصوصًا مع المستوى الملفت لفيران وبارديجي، ليصبح الثنائي ضمن المرشحين بقوة لقيادة الهجوم في لقاء منتصف الأسبوع.

أخبار متعلقة:
ديلي ميل: تشيلسي يقرر عودة إيميجا لحل أزمة الهجوم صدمة لـ برشلونة.. أراوخو قد يكون لعب مباراته الأخيرة مع الفريق موندو ديبورتيفو: برشلونة يستبعد رحيل بيرنال

ورغم أن رافينيا يبدو المرشح الأول لتعويض راشفورد في مواجهة الغد، إلا أن فليك ما زال أمام سؤالين كبيرين في الخط الأمامي؛ الأول يتعلق بالمهاجم الأساسي، إذ يتعيّن عليه اختيار من سيقود الخط بين فيران توريس وروبرت ليفاندوفسكي، والثاني يتعلق بمركز يامال.

فبقاء اللاعب في مركز الجناح يعزز من فرص مشاركة فيرمين في العمق، بينما قد يفضّل فليك وضع يامال خلف المهاجم مجددًا، مع الدفع بأحد توريس أو بارديجي على الجهة اليمنى.

وتتواصل الحيرة في وسط الملعب مع عودة فرينكي دي يونج. اللاعب الهولندي شارك كبديل في المباراة الماضية وظهر بشكل جيد، لكن الثنائي إيريك جارسيا وبيدري قدّما أيضًا مستويات مستقرة في المباريات الأخيرة، دون وجود سبب مباشر يدفع فليك لتغيير هذا التوازن.

وبناء على ذلك، يملك المدرب خيارين واضحين؛ إما إشراك دي يونج كلاعب وسط متقدم على حساب فيرمين، أو اعتماده في مركز المحور بدلًا من جارسيا وإعادة توزيع الأدوار الدفاعية في نصف الملعب. وفي كل الأحوال، تبدو هذه النوعية من القرارات أكثر إيجابية لفليك بعد أشهر طويلة من العمل وسط ظروف صعبة.

برشلونة هانز فليك دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
ماريسكا يكشف مستجدات إصابة بالمر وليام ديلاب كاراجر: صلاح لم يكن نجما وفشل مع تشيلسي.. ويهتم بنفسه فقط مؤتمر أليسون: تعليقات صلاح في مقابلته كانت غريبة جدا.. ونأمل أن يلعب مجددا مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا تورام: صلاح من الأفضل في العالم ولكن خطوة غير مسبوقة.. ليفربول يستبعد صلاح من مواجهة إنتر مؤتمر كيفو: ليفربول ليس مجرد محمد صلاح مؤتمر فليك: لا أريد إهدار طاقتي في الحديث عن ريال مدريد.. وفرانكفورت قادر على إلحاق الضرر بنا
أخر الأخبار
تقرير: برشلونة ينافس ليفربول على نجم أتالانتا 32 دقيقة | الدوري الإسباني
كسر العقدة.. ميلان يستعيد صدارة الدوري بريمونتادا مثيرة ضد تورينو 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
استفاقة على جثث الذئاب.. برونو يقود مانشستر يونايتد لسحق وولفرهامبتون 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عبد الله السعيد يكشف لـ في الجول حقيقة خلافه مع جون إدوارد ساعة | الدوري المصري
تقرير: ليفربول يتجه إلى دورتموند لتدعيم دفاعه ساعة | الدوري الإنجليزي
قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي – مواجهات متوازنة للكبار.. ويونايتد يصطدم بـ برايتون ساعة | الكرة الأوروبية
الثلاثية اكتملت.. البدري يكرر تفوقه على طارق مصطفى ويتوج بالسوبر الليبي ساعة | الكرة الإفريقية
ماريسكا يكشف مستجدات إصابة بالمر وليام ديلاب ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مواعيد مباريات الجمعة 6 ديسمبر 2025.. قرعة كأس العالم 2026 وبطولة العرب وقمة اليد
/articles/518774/عودة-المصابين-تضع-فليك-في-حيرة-قبل-مواجهة-برشلونة-ضد-فرانكفورت