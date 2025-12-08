كاراجر: صلاح لم يكن نجما وفشل مع تشيلسي.. ويهتم بنفسه فقط

هاجم جيمي كاراجر لاعب ليفربول السابق بشدة محمد صلاح جناح الفريق الحالي.

ويحل ليفربول ضيفا على إنتر في خامس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وسط أنباء تتحدث عن استبعاد صلاح من الرحلة الأوروبية بسبب تصريحاته الغاضبة عقب لقاء ليدز يونايتد.

وقال كاراجر عبر سكاي سبورتس: "أظن أن ما فعله صلاح من تعليقات بعد مباراة ليدز يونايتد كان فضيحة، بعض الناس وصفوه بأنه انفجار عاطفي، لكنني لا أعتقد ذلك".

وأضاف "أعتقد أنه كلما توقف صلاح في منطقة المقابلات، وهو ما فعله 4 مرات خلال 8 سنوات في ليفربول، يكون ذلك منسقًا بينه وبين وكيله لإحداث أقصى ضرر وتقوية موقفه الشخصي".

وأكمل "فعل ذلك قبل 12 شهرًا ووجهت له الانتقاد، لقد لعب على أوتار مشاعر جماهير ليفربول، كان ليفربول على قمة الدوري، وقد سجل هدف الفوز ضد ساوثامبتون، وكان هذا الوقت المناسب للخروج وممارسة الضغط على إدارة ليفربول".

وتابع "اختار هذا الأسبوع للقيام بذلك، وأعتقد أنه انتظر لاختيار نتيجة سيئة لليفربول، كل من في النادي يشعرون وكأنهم في القاع، وقد اختار هذا الوقت لمهاجمة المدرب وربما محاولة الإطاحة به".

واستمر "العبارة التي لفتت انتباهي هي 'تم طرحه تحت الحافلة'، هو من وضع النادي تحت الحافلة مرتين في الـ 12 شهرًا الماضية، كان ينبغي عليه أن يفعل كل ما بوسعه لمساعدة النادي على الخروج من أسوأ سلسلة هزائم منذ الخمسينيات، لكنه لم يفعل ذلك".

وشدد "لم أنتقده أبدًا لعدم العودة للدفاع، أو لعدم تمرير الكرة لشخص ما، إنه أسطورة، لكن عليك أن تتحمل بعض الأشياء".

وأردف "بعض الانتقادات كانت مبالغًا فيها، لكن سأهاجم صلاح عندما يحاول وضع نادي تحت الحافلة".

وانتقده قائلا: "صلاح يتحدث بغرور بنوعية اللاعبين مثل رونالدو وميسي ومبابي، أعتقد أن لديهم شغورا بأن نجاح نادي كرة قدم يعود إليهم، يصبح ذلك مشكلة عندما تكون في وضع مثل هذا، عندما يتحدث صلاح عن عدد الأهداف التي سجلها، "لدي أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي"، فهو دائمًا يتحدث عن نفسه".

وتابع "أود أن أذكّر صلاح ووكيله أنه قبل أن يأتي إلى ليفربول كان معروفًا كرجل فشل في تشيلسي. لم يفز بأي لقب كبير قبل قدومه إلى ليفربول، صلاح لم يفز بكأس الأمم الإفريقية، هذا ليس محاولة مني للتقليل من قيمته كلاعب".

وواصل "إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم خلال السنوات الـ 8 الماضية، وقليلون أفضل منه، لكن ما أقوله لصلاح أن الإنجازات لا تتحقق بفرد واحد فقط".

وأكد "لم تكن نجمًا كبيرًا قبل أن تأتي إلى ليفربول، ولم تفز بأي شيء مع مصر، وكل ذلك يعني أنه مهما كان اللاعب جيدًا، فإنه يحتاج إلى دعم زملائه في الفريق ومدربه والجماهير".

وأنهى حديثه قائلا: "أعتقد أنه من المهم جدًا أن يتذكر ذلك، عندما يتحدث بعد المباراة، كل ما يهتم به هو أنا، أنا، أنا".

ويسافر ليفربول بقائمة تتكون من 19 لاعبا، ويغيب عنها إلى جانب صلاح، كل من كودي جاكبو وفيديريكو كييزا وواتارو إندو وجيريمي فريمبونج.

قبل ساعات، ذكرت شبكة راديو مونت كارلو أن محمد صلاح نجم ليفربول لن يسافر إلى إيطاليا لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا.

وأدلى صلاح بتصريحات نارية عقب مشاهدة تعادل ليفربول مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي من مقاعد البدلاء (التفاصيل)

وأوضح التقرير أن قرار استبعاد صلاح من مباراة الثلاثاء اتُخذ من قبل مجلس الإدارة وأرني سلوت.

ويحتل إنتر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يأتي ليفربول في المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط.