مؤتمر أليسون: تعليقات صلاح في مقابلته كانت غريبة جدا.. ونأمل أن يلعب مجددا

وصف أليسون حارس مرمى ليفربول تعليقات زميله محمد صلاح بعد مباراة ليدز يونايتد بالغريبة.

ويحل ليفربول ضيفا على إنتر في خامس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وسط أنباء تتحدث عن استبعاد صلاح من الرحلة الأوروبية بسبب تصريحاته الغاضبة عقب لقاء ليدز يونايتد.

وقال الحارس البرازيلي خلال مؤتمر صحفي: "هذا ليس وضعا يسعدنا، نحبه على المستوى الشخصي وهو لاعب مهم جدا للفريق وتمكن من تحقيق أرقام رائعة وفاز بكل شيء".

وأضاف "لكن الوضع الحالي ليس لطيفا، لقد فوجئنا فليلا لكننا نعلم أنه وضع شخصي لذا نترك الأمر له وللنادي، ما نريده هو أن يتوصل مع النادي إلى اتفاق يخدم مصالحه ومصلحة النادي".

وأكمل "لا أتابع الانتقادات التي تعرض لها صلاح ولا أعرف ما قيل بالضبط، لكن إذا قال صلاح إنه يشعر بانتقاده بطريقة غير عادلة فلديه الحق في الحديث عن ذلك".

وواصل "لكن الانتقاد جزء من كرة القدم، أتعامل مع بذلك بعدم المتابعة ليس لأنني غير مهتم، لكن لأن لدي 3 أطفال ولا أملك الكثير من الوقت لذلك".

وشدد "رأيت أن تعليقات صلاح في مقابلته غريبة جدا، لكن نعلم أنه وضع شخصي ونحترم ذلك".

واستمر "آمل أن يلعب صلاح مرة أخرى، لكن هذا وضع شخصي بينه وبين النادي، نحن كزملائه وأصدقائه نأمل أن يحدث أفضل شيء له، لكن كلاعبي ليفربول نريد الأفضل للنادي، نريد أن يكون هناك فائدة متبادلة له وللنادي".

وأنهى حديثه قائلا: "بالطبع نعم ما زلت أدعم أرني سلوت".

ويسافر ليفربول بقائمة تتكون من 19 لاعبا، ويغيب عنها إلى جانب صلاح، كل من كودي جاكبو وفيديريكو كييزا وواتارو إندو وجيريمي فريمبونج.

قبل ساعات، ذكرت شبكة راديو مونت كارلو أن محمد صلاح نجم ليفربول لن يسافر إلى إيطاليا لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا.

وأدلى صلاح بتصريحات نارية عقب مشاهدة تعادل ليفربول مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي من مقاعد البدلاء (التفاصيل)

وأوضح التقرير أن قرار استبعاد صلاح من مباراة الثلاثاء اتُخذ من قبل مجلس الإدارة وأرني سلوت.

ويحتل إنتر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يأتي ليفربول في المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط.