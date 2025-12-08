كأس العرب – لاعب السعودية يعتذر عن إهدار ركلة جزاء ضد المغرب

تقدم عبد الله الحمدان لاعب منتخب السعودية بالاعتذار لمدربه هيرفي رينار والجمهور السعودي بعدما أهدر ركلة جزاء أمام المغرب.

وحضر الحمدان المؤتمر الصحفي عقب المباراة وقال: "مبروك للمغرب وحظ أوفر لمنتخب السعودية".

وأضاف "الأخطاء جزء من كرة القدم، واليوم أنا أخطأت في حق السعودية وفي حق المشجعين الذين أتوا لتشجيع المنتخب".

وواصل "كنت أتمنى أن أتواجد في المؤتمر الصحفي بعد حصولي على جائزة أفضل لاعب في المباراة أو بعدما أسجل، لكنني جئت إلى هنا لأعتذر للجمهور والمدرب وزملائي اللاعبين".

وأتم تصريحاته "إن شاء الله أنا وباقي اللاعبين نعوض الجمهور عن هذه الهزيمة".

وفاز منتخب المغرب على السعودية بهدف دون رد ليتأهل لربع النهائي في مواجهة سوريا.

وسجل كريم البركاوي هدف فوز المغرب على السعودية، وأهدر الأخضر السعودي ركلة جزاء عن طريق عبد الله الحمدان.

وأنهى منتخب السعودية المجموعة في المركز الثاني خلف المغرب المتصدر.

وسيلعب منتخب السعودية في ربع النهائي ضد فلسطين.