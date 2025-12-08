كأس العرب – رينار غاضبا: لم نحترم كرة القدم أمام المغرب

عبر هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية عن غضبه بعد الخسارة أمام المغرب في كأس العرب.

وفاز منتخب المغرب على السعودية بهدف دون رد ليتأهل لربع النهائي في مواجهة سوريا.

وقال رينار غاضبا عقب المباراة: "لعبنا مباراة جيدة، لكننا لم نحترم كرة القدم، وعندما لا تحترم كرة القدم ستخسر".

وسجل كريم البركاوي هدف فوز المغرب على السعودية، وأهدر الأخضر السعودي ركلة جزاء عن طريق عبد الله الحمدان.

وأنهى منتخب السعودية المجموعة في المركز الثاني خلف المغرب المتصدر.

وسيلعب منتخب السعودية في ربع النهائي ضد فلسطين.