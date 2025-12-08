كأس العرب – رينار غاضبا: لم نحترم كرة القدم أمام المغرب
الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 21:47
كتب : FilGoal
عبر هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية عن غضبه بعد الخسارة أمام المغرب في كأس العرب.
وفاز منتخب المغرب على السعودية بهدف دون رد ليتأهل لربع النهائي في مواجهة سوريا.
وقال رينار غاضبا عقب المباراة: "لعبنا مباراة جيدة، لكننا لم نحترم كرة القدم، وعندما لا تحترم كرة القدم ستخسر".
وسجل كريم البركاوي هدف فوز المغرب على السعودية، وأهدر الأخضر السعودي ركلة جزاء عن طريق عبد الله الحمدان.
وأنهى منتخب السعودية المجموعة في المركز الثاني خلف المغرب المتصدر.
وسيلعب منتخب السعودية في ربع النهائي ضد فلسطين.
نرشح لكم
كأس العرب - أكرم توفيق: نشعر بحزن الجمهور بسبب نتائج منتخب مصر كأس العرب – لاعب السعودية يعتذر عن إهدار ركلة جزاء ضد المغرب كأس العرب – مدافع السعودية: كنا نستحق الفوز على المغرب كأس العرب - طارق السكتيوي: تعاملنا مع السعودية باحترام ولذلك فزنا كأس العرب - فوز عمان لا يكفي.. المغرب ينتزع التأهل بالفوز على السعودية انتهت في كأس العرب - المغرب (1)-(0) السعودية.. عمان (2)-(1) جزر القمر.. حسم المجموعة الثانية تشكيل كأس العرب – الكرتي أساسي مع المغرب.. والهوساوي يقود هجوم السعودية كأس العرب - مؤتمر مدرب البحرين: تعلمنا الكثير رغم توديع البطولة