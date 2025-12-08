كأس العرب – مدافع السعودية: كنا نستحق الفوز على المغرب

الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 21:27

كتب : FilGoal

كأس العرب - منتخب السعودية

يرى عبد الإله العمري مدافع منتخب السعودية أن الأخضر كان يستحق الفوز على المغرب في كأس العرب.

وفاز منتخب المغرب على السعودية بهدف دون رد ليتأهل لربع النهائي في مواجهة سوريا.

وقال العمري عبر قناة الكاس: "لعبنا مباراة جيدة ضد المغرب وكنا نستحق الفوز ولكن هذه هي كرة القدم".

أخبار متعلقة:
كأس العرب - طارق السكتيوي: تعاملنا مع السعودية باحترام ولذلك فزنا كأس العرب - فوز عمان لا يكفي.. المغرب ينتزع التأهل بالفوز على السعودية

وأضاف "كل لاعب شارك في المباراة قدم كل ما لديه، سنلعب بقوة في المباراة المقبلة لتعويض هذه الهزيمة".

وأتم تصريحاته "الأهم هو التأهل والقادم أفضل، كل منتخبات البطولة قوية ونحن نأخذ الأمور خطوة بخطوة".

وتأهل منتخب السعودية لدور الـ8 في كأس العرب المقامة في قطر، ليلعب ضد فلسطين.

كأس العرب السعودية المغرب
نرشح لكم
كأس العرب - أكرم توفيق: نشعر بحزن الجمهور بسبب نتائج منتخب مصر كأس العرب – لاعب السعودية يعتذر عن إهدار ركلة جزاء ضد المغرب كأس العرب – رينار غاضبا: لم نحترم كرة القدم أمام المغرب كأس العرب - طارق السكتيوي: تعاملنا مع السعودية باحترام ولذلك فزنا كأس العرب - فوز عمان لا يكفي.. المغرب ينتزع التأهل بالفوز على السعودية انتهت في كأس العرب - المغرب (1)-(0) السعودية.. عمان (2)-(1) جزر القمر.. حسم المجموعة الثانية تشكيل كأس العرب – الكرتي أساسي مع المغرب.. والهوساوي يقود هجوم السعودية كأس العرب - مؤتمر مدرب البحرين: تعلمنا الكثير رغم توديع البطولة
أخر الأخبار
تقرير: برشلونة ينافس ليفربول على نجم أتالانتا 45 دقيقة | الدوري الإسباني
كسر العقدة.. ميلان يستعيد صدارة الدوري بريمونتادا مثيرة ضد تورينو 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
استفاقة على جثث الذئاب.. برونو يقود مانشستر يونايتد لسحق وولفرهامبتون 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عبد الله السعيد يكشف لـ في الجول حقيقة خلافه مع جون إدوارد ساعة | الدوري المصري
تقرير: ليفربول يتجه إلى دورتموند لتدعيم دفاعه ساعة | الدوري الإنجليزي
قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي – مواجهات متوازنة للكبار.. ويونايتد يصطدم بـ برايتون ساعة | الكرة الأوروبية
الثلاثية اكتملت.. البدري يكرر تفوقه على طارق مصطفى ويتوج بالسوبر الليبي ساعة | الكرة الإفريقية
ماريسكا يكشف مستجدات إصابة بالمر وليام ديلاب ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مواعيد مباريات الجمعة 6 ديسمبر 2025.. قرعة كأس العالم 2026 وبطولة العرب وقمة اليد
/articles/518769/كأس-العرب-مدافع-السعودية-كنا-نستحق-الفوز-على-المغرب