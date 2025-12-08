كأس العرب – مدافع السعودية: كنا نستحق الفوز على المغرب
الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 21:27
كتب : FilGoal
يرى عبد الإله العمري مدافع منتخب السعودية أن الأخضر كان يستحق الفوز على المغرب في كأس العرب.
وفاز منتخب المغرب على السعودية بهدف دون رد ليتأهل لربع النهائي في مواجهة سوريا.
وقال العمري عبر قناة الكاس: "لعبنا مباراة جيدة ضد المغرب وكنا نستحق الفوز ولكن هذه هي كرة القدم".
وأضاف "كل لاعب شارك في المباراة قدم كل ما لديه، سنلعب بقوة في المباراة المقبلة لتعويض هذه الهزيمة".
وأتم تصريحاته "الأهم هو التأهل والقادم أفضل، كل منتخبات البطولة قوية ونحن نأخذ الأمور خطوة بخطوة".
وتأهل منتخب السعودية لدور الـ8 في كأس العرب المقامة في قطر، ليلعب ضد فلسطين.
