مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا

انتقد أرني سلوت المدير الفني لليفربول تعليقات محمد صلاح لاعب الفريق بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة ليدز يونايتد الماضية.

ويحل ليفربول ضيفا على إنتر في خامس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وسط أنباء تتحدث عن استبعاد صلاح من الرحلة الأوروبية بسبب تصريحاته الغاضبة عقب لقاء ليدز يونايتد.

وقال المدرب الهولندي خلال مؤتمر صحفي: "رد فعل صلاح بعد استبعاده من قائمة مباراة إنتر؟ كان ردا قصيرا".

وأضاف "عودة صلاح ممكنة للقائمة؟ أنا مؤمن بشدة بأنه دائما توجد إمكانية لعودة أي لاعب".

وتابع "تواجد صلاح ضد برايتون؟ نحن نجلس هنا في مساء ما قبل مباراة كبيرة بالنسبة لنا، ولم يمر سوى 36 ساعة ربما منذ استقبلنا هدف التعادل 3-3 أمام ليدز".

وواصل "لقد حاولت أن أُحضّر فريقي بأفضل طريقة ممكنة لمباراة إنتر، لذا أغلب أفكاري الآن عن هذه المباراة بعد الغد سننظر إلى الوضع مرة أخرى".

وأكمل "علاقتي بصلاح انهارت؟ لقد بلغناه أنه لن يسافر معنا، وهذا كل التواصل الذي حدث بيننا، بالطبع تحدثنا كثيرا قبل يوم مباراة ليدز، أحيانا لفترات أطول وأحيانا أقصر، لكن لا أشعر أن العلاقة انهارت، لكن من حقه أن يشعر بالطريقة التي يراها، أنا لم أشعر بذلك إطلاقا حتى يوم مباراة ليدز بالتأكيد".

وتابع "عادة لا يحب اللاعب المدرب كثيرا عندما لا يشركه، لكنه كان محترمًا جدًا تجاه طاقمي وزملائه في الفريق، وتدرّب بقوة كبيرة، لذلك كانت مفاجأة إلى حد ما بالنسبة لي عندما سمعت كلماته بعد مباراة ليدز".

وأكد "كما قلت ليست هذه أول مرة، ولن تكون الأخيرة، التي يقول فيها لاعب شيئًا مشابهًا لما قاله عندما لا يشارك ردّي على ذلك واضح أيضًا. هو ليس هنا الليلة".

واستمر " عادة أنا هادئ ومهذب ولكن هذا لا يعني أني ضعيف. إذا قال لاعب هذا الكلام يجب أن يكون لي وللنادي رد فعل.. ويمكنكم رؤية أنه ليس هنا الآن".

وأردف " حديث صلاح عن التضحية به؟ يجب أن أعرف ماذا يقصد بذلك ولماذا قاله ومن الشخص الذي يشير إليه. ولم نتحدث عن ذلك بعد".

وأضاف "كيف يمكن تفادي مثل هذه المواقف؟ يجب أن أعرف أولا لماذا قال ما قاله على وجه التحديد. الآن يجب أن أخمن، إن كان هذا بسبب أنه لا يلعب فهذا يعني أني يجب أن أشركه في كل مباراة.. ولكن ربما ليس هذا سبب كلامه ورأيه".

وأكمل "صلاح يملك كل الحق في تكوين شعوره الحالي، ولكنه لا يملك حق مشاركة ذلك عبر الإعلام. أو ربما يملك الحق ولكن رد الفعل يعود لنا".

وأنهى حديثه قائلا: "لا أعلم إذا كان صلاح قد لعب المباراة الأخيرة له معنا، لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال في الوقت الحالي".

ويسافر ليفربول بقائمة تتكون من 19 لاعبا، ويغيب عنها إلى جانب صلاح، كل من كودي جاكبو وفيديريكو كييزا وواتارو إندو وجيريمي فريمبونج.

قبل ساعات، ذكرت شبكة راديو مونت كارلو أن محمد صلاح نجم ليفربول لن يسافر إلى إيطاليا لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا.

وأدلى صلاح بتصريحات نارية عقب مشاهدة تعادل ليفربول مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي من مقاعد البدلاء (التفاصيل)

وأوضح التقرير أن قرار استبعاد صلاح من مباراة الثلاثاء اتُخذ من قبل مجلس الإدارة وأرني سلوت.

ويحتل إنتر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يأتي ليفربول في المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط.