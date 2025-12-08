كأس العرب - طارق السكتيوي: تعاملنا مع السعودية باحترام ولذلك فزنا

يرى طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب المشارك في كأس العرب أن فريقه حقق المراد بالفوز على السعودية في ختام دور المجموعات من البطولة.

وفاز منتخب المغرب على السعودية بهدف دون رد ليتأهل لربع النهائي في مواجهة سوريا.

وقال السكتيوي عقب المباراة لقناة الكاس: "لعبنا مباراة قوية ضد منتخب قوي متأهل لكأس العالم وهو السعودية ويضم عدة عناصر مميزة ولديه مدرب قوي".

وأضاف "المباراة لم تكن سهلة لكننا نتعامل مع كل المنافسين بتواضع واحترام لأننا نعرف أن الفارق في كرة القدم يكون في الملعب مع الروح وحب الشعار".

وواصل "لعبنا بتنظيم هجومي ودفاعي مميز والمباراة كانت جيدة للجمهور وأشكر اللاعبين".

وأتم تصريحاته "أكبر خطأ بالنسبة لنا إذا كنا سنلعب على التعادل ولذلك كنا نريد الفوز، ولدينا أجمل جمهور في العالم".