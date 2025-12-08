كأس العرب - فوز عمان لا يكفي.. المغرب ينتزع التأهل بالفوز على السعودية

تغلب منتخب المغرب على السعودية بهدف دون رد في ختام منافسات المجموعة الثانية لكأس العرب.

المحاولة السعودية الأخطر أتت في الدقيقة 6 بتسديدة صالح أبو الشامات التي ضربت العارضة.

وفي الدقيقة 11 سجل كريم البركاوي هدف المباراة الوحيد بعد تمريرة من طارق تيسودالي داخل المنطقة.

وتحصل المنتخب السعودي على ركلة جزاء، سددها عبد الله الحمدان فوق العارضة بغرابة في الدقيقة 69.

النتيجة منحت المغرب تأهلا بصدارة المجموعة، حيث رفعت رصيده إلى 7 نقاط.

بينما السعودية التي حسمت تأهلها مسبقا، حققت المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

على الجانب الآخر، كانت عمان تحتاج للفوز مع خسارة المغرب، الشرط الثاني لم يتحقق، بينما فاز منتخب السلطنة على جزر القمر 2-1.

سجل عصام الصباحي هدفي عمان في الدقيقتين 30 و43، وقلص علي حميدو الفارق في الدقيقة 68.

عمان جمعت 4 نقاط وغادرت في المركز الثالث، بينما خرجت جزر القمر بلا نقاط.

بذلك يتأهل منتخب المغرب لمواجهة منتخب سوريا وصيف المجموعة الأولى، بينما تلعب السعودية مع فلسطين متصدرة المجموعة الأولى.