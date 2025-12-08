كأس العرب - فوز عمان لا يكفي.. المغرب ينتزع التأهل بالفوز على السعودية

الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 21:03

كتب : FilGoal

كريم البركاوي - المغرب

تغلب منتخب المغرب على السعودية بهدف دون رد في ختام منافسات المجموعة الثانية لكأس العرب.

المحاولة السعودية الأخطر أتت في الدقيقة 6 بتسديدة صالح أبو الشامات التي ضربت العارضة.

وفي الدقيقة 11 سجل كريم البركاوي هدف المباراة الوحيد بعد تمريرة من طارق تيسودالي داخل المنطقة.

وتحصل المنتخب السعودي على ركلة جزاء، سددها عبد الله الحمدان فوق العارضة بغرابة في الدقيقة 69.

النتيجة منحت المغرب تأهلا بصدارة المجموعة، حيث رفعت رصيده إلى 7 نقاط.

بينما السعودية التي حسمت تأهلها مسبقا، حققت المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

على الجانب الآخر، كانت عمان تحتاج للفوز مع خسارة المغرب، الشرط الثاني لم يتحقق، بينما فاز منتخب السلطنة على جزر القمر 2-1.

سجل عصام الصباحي هدفي عمان في الدقيقتين 30 و43، وقلص علي حميدو الفارق في الدقيقة 68.

عمان جمعت 4 نقاط وغادرت في المركز الثالث، بينما خرجت جزر القمر بلا نقاط.

بذلك يتأهل منتخب المغرب لمواجهة منتخب سوريا وصيف المجموعة الأولى، بينما تلعب السعودية مع فلسطين متصدرة المجموعة الأولى.

كريم البركاوي المغرب كأس العرب السعودية جزر القمر عمان
نرشح لكم
كأس العرب – لاعب السعودية يعتذر عن إهدار ركلة جزاء ضد المغرب كأس العرب – رينار غاضبا: لم نحترم كرة القدم أمام المغرب كأس العرب – مدافع السعودية: كنا نستحق الفوز على المغرب كأس العرب - طارق السكتيوي: تعاملنا مع السعودية باحترام ولذلك فزنا انتهت في كأس العرب - المغرب (1)-(0) السعودية.. عمان (2)-(1) جزر القمر.. حسم المجموعة الثانية تشكيل كأس العرب – الكرتي أساسي مع المغرب.. والهوساوي يقود هجوم السعودية كأس العرب - مؤتمر مدرب البحرين: تعلمنا الكثير رغم توديع البطولة كأس العرب - مؤتمر مدرب السودان: نتمسك بأمل التأهل رغم أنه ضعيف للغاية
أخر الأخبار
كأس العرب – لاعب السعودية يعتذر عن إهدار ركلة جزاء ضد المغرب 24 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب – رينار غاضبا: لم نحترم كرة القدم أمام المغرب 28 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب – مدافع السعودية: كنا نستحق الفوز على المغرب 48 دقيقة | كأس العرب
مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العرب - طارق السكتيوي: تعاملنا مع السعودية باحترام ولذلك فزنا ساعة | كأس العرب
كأس العرب - فوز عمان لا يكفي.. المغرب ينتزع التأهل بالفوز على السعودية ساعة | كأس العرب
أثلتيك: أربيلوا مرشح لتدريب ريال مدريد خلفا لـ ألونسو ساعة | الكرة الأوروبية
كوندي يكشف حقيقة خلافاته مع فليك بسبب تغيير مركزه ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مواعيد مباريات الجمعة 6 ديسمبر 2025.. قرعة كأس العالم 2026 وبطولة العرب وقمة اليد
/articles/518766/كأس-العرب-فوز-عمان-لا-يكفي-المغرب-ينتزع-التأهل-بالفوز-على-السعودية