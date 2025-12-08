أثلتيك: أربيلوا مرشح لتدريب ريال مدريد خلفا لـ ألونسو

الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 20:44

كتب : FilGoal

ألفارو أربيلوا - ريال مدريد

دخل ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد كاستيا دائرة المرشحين لتدريب الفريق الأول.

وأصبح تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد أمام مفترق طرق خلال مواجهة فريقه ضد مانشستر سيتي المقبلة.

وبحسب موقع ذا أثلتيك فإن أربيلوا في دائرة المرشحين لتدريب ريال مدريد حال تمت إقالة ألونسو.

وكشفت صحيفة إل موندو الإسبانية في وقت سابق عن عقد إدارة ريال مدريد لاجتماعا مطولا عقب الخسارة من سيلتا فيجو.

ولم يحقق ريال مدريد الفوز سوى في مباراتين بآخر 7 مباريات بجميع البطولات.

الإدارة غاضبة من أداء الفريق سواء اللاعبين أو المدرب وترى أن الخلافات بين ألونسو وغرفة خلع الملابس وصلت إلى حاط مسدود.

ووضعت الإدارة وفقا للصحيفة مباراة مانشستر سيتي كفرصة أخيرة لألونسو وقد تتم إقالته حال خسارة المباراة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي يوم الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح ريال مدريد يبتعد عن برشلونة صاحب الصدارة في الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط بعد أن كان متصدرا بنفس الفارق.

