كوندي يكشف حقيقة خلافاته مع فليك بسبب تغيير مركزه

الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 20:29

كتب : ذكاء اصطناعي

جول كوندي - برشلونة

أغلق جول كوندي مدافع برشلونة باب الشائعات تمامًا بعدما ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن حديثه مع هانز فليك بشأن تغيير مركزه داخل الفريق.

جول كوندي

النادي : برشلونة

برشلونة

وأشار تقرير إلى أن الدولي الفرنسي تواصل مع فليك من أجل العودة للعب كقلب دفاع، خاصة بعد التطورات المتعلقة برونالد أراوخو واستمرار غيابه لأجل غير مسمّى بسبب مشكلات تخص الصحة الذهنية، وهو ما زاد حالة القلق داخل برشلونة في ظل معاناة الخط الخلفي هذا الموسم.

لكن كوندي لم ينتظر طويلًا قبل الرد، إذ لجأ إلى حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي وأعاد نشر الخبر الأصلي الصادر من شبكة كادينا كوبي، قبل أن يعلّق عليه بصورة تُظهر مؤشر كشف الكذب وهو يميل بالكامل نحو خانة "كاذب"، في إشارة واضحة منه إلى أن القصة لا تمت للحقيقة بصلة.

أخبار متعلقة:
صدمة لـ برشلونة.. أراوخو قد يكون لعب مباراته الأخيرة مع الفريق موندو ديبورتيفو: برشلونة يستبعد رحيل بيرنال تورام: صلاح من الأفضل في العالم ولكن

ويستمر كوندي في شغل مركز الظهير الأيمن مع برشلونة منذ فترة، وقدم الموسم الماضي واحدًا من أفضل مواسمه في هذا المركز داخل الدوري الإسباني، قبل أن يتراجع مستواه هذا الموسم بشكل لافت، الأمر الذي فتح باب التكهنات حول إمكانية عودته للعب في قلب الدفاع الذي اعتاد عليه سابقًا.

ورغم التراجع الواضح، يؤكد رد اللاعب أنه لا يضغط على فليك أو أي شخص داخل النادي من أجل تغيير مركزه في الوقت الحالي، في وقت يزداد فيه احتياج برشلونة لتدعيم الخط الخلفي، خاصة إذا طال غياب أراوخو.

وتترقب إدارة برشلونة فترة الانتقالات المقبلة لمعرفة مدى إمكانية التحرك نحو تدعيم الدفاع، رغم أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن أي خطوة كبيرة قد تتأجل للصيف المقبل ما لم يحدث تغيّر مفاجئ في موقف النادي أو حالة الفريق خلال الأشهر القادمة.

جول كوندي برشلونة فليك
نرشح لكم
تقرير: برشلونة ينافس ليفربول على نجم أتالانتا عودة المصابين تضع فليك في حيرة قبل مواجهة برشلونة ضد فرانكفورت أثلتيك: أربيلوا مرشح لتدريب ريال مدريد خلفا لـ ألونسو بيلد: اهتمام تركي بضم تير شتيجن موندو ديبورتيفو: برشلونة يستبعد رحيل بيرنال صدمة لـ برشلونة.. أراوخو قد يكون لعب مباراته الأخيرة مع الفريق مؤتمر فليك: لا أريد إهدار طاقتي في الحديث عن ريال مدريد.. وفرانكفورت قادر على إلحاق الضرر بنا ريال مدريد يوضح تفاصيل إصابة مدافعه.. وتقارير تكشف مدة غيابه
أخر الأخبار
تقرير: برشلونة ينافس ليفربول على نجم أتالانتا 31 دقيقة | الدوري الإسباني
كسر العقدة.. ميلان يستعيد صدارة الدوري بريمونتادا مثيرة ضد تورينو 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
استفاقة على جثث الذئاب.. برونو يقود مانشستر يونايتد لسحق وولفرهامبتون 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عبد الله السعيد يكشف لـ في الجول حقيقة خلافه مع جون إدوارد ساعة | الدوري المصري
تقرير: ليفربول يتجه إلى دورتموند لتدعيم دفاعه ساعة | الدوري الإنجليزي
قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي – مواجهات متوازنة للكبار.. ويونايتد يصطدم بـ برايتون ساعة | الكرة الأوروبية
الثلاثية اكتملت.. البدري يكرر تفوقه على طارق مصطفى ويتوج بالسوبر الليبي ساعة | الكرة الإفريقية
ماريسكا يكشف مستجدات إصابة بالمر وليام ديلاب ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مواعيد مباريات الجمعة 6 ديسمبر 2025.. قرعة كأس العالم 2026 وبطولة العرب وقمة اليد
/articles/518764/كوندي-يكشف-حقيقة-خلافاته-مع-فليك-بسبب-تغيير-مركزه