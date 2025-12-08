كوندي يكشف حقيقة خلافاته مع فليك بسبب تغيير مركزه

أغلق جول كوندي مدافع برشلونة باب الشائعات تمامًا بعدما ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن حديثه مع هانز فليك بشأن تغيير مركزه داخل الفريق.

جول كوندي النادي : برشلونة برشلونة

وأشار تقرير إلى أن الدولي الفرنسي تواصل مع فليك من أجل العودة للعب كقلب دفاع، خاصة بعد التطورات المتعلقة برونالد أراوخو واستمرار غيابه لأجل غير مسمّى بسبب مشكلات تخص الصحة الذهنية، وهو ما زاد حالة القلق داخل برشلونة في ظل معاناة الخط الخلفي هذا الموسم.

لكن كوندي لم ينتظر طويلًا قبل الرد، إذ لجأ إلى حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي وأعاد نشر الخبر الأصلي الصادر من شبكة كادينا كوبي، قبل أن يعلّق عليه بصورة تُظهر مؤشر كشف الكذب وهو يميل بالكامل نحو خانة "كاذب"، في إشارة واضحة منه إلى أن القصة لا تمت للحقيقة بصلة.

ويستمر كوندي في شغل مركز الظهير الأيمن مع برشلونة منذ فترة، وقدم الموسم الماضي واحدًا من أفضل مواسمه في هذا المركز داخل الدوري الإسباني، قبل أن يتراجع مستواه هذا الموسم بشكل لافت، الأمر الذي فتح باب التكهنات حول إمكانية عودته للعب في قلب الدفاع الذي اعتاد عليه سابقًا.

ورغم التراجع الواضح، يؤكد رد اللاعب أنه لا يضغط على فليك أو أي شخص داخل النادي من أجل تغيير مركزه في الوقت الحالي، في وقت يزداد فيه احتياج برشلونة لتدعيم الخط الخلفي، خاصة إذا طال غياب أراوخو.

وتترقب إدارة برشلونة فترة الانتقالات المقبلة لمعرفة مدى إمكانية التحرك نحو تدعيم الدفاع، رغم أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن أي خطوة كبيرة قد تتأجل للصيف المقبل ما لم يحدث تغيّر مفاجئ في موقف النادي أو حالة الفريق خلال الأشهر القادمة.