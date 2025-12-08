تورام: صلاح من الأفضل في العالم ولكن
الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 19:35
كتب : FilGoal
شدد ماركوس تورام لاعب إنتر على أن محمد صلاح لاعب ليفربول من الأفضل في العالم.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويحل ليفربول ضيفا على إنتر في خامس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وسط أنباء تتحدث عن استبعاد صلاح من الرحلة الأوروبية بسبب تصريحاته الغاضبة عقب لقاء ليدز يونايتد.
وقال اللاعب الفرنسي عبر سكاي سبورت إيطاليا: "لأي مدى ليفربول يكون أقل قوة دون صلاح؟ لم أشاهد مبارياتهم، لكن صلاح واحد من الأفضل في العالم".
وأتم "لكن ليفربول يملك الكثير من اللاعبين القادرين على صنع الفارق".
وأعلن نادي ليفربول استبعاد نجمه محمد صلاح من مواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا.
وشارك صلاح بشكل طبيعي في مران عصر الاثنين قبل السفر إلى ميلانو، لكن القائمة المسافرة خلت من اسمه.
