تورام: صلاح من الأفضل في العالم ولكن

شدد ماركوس تورام لاعب إنتر على أن محمد صلاح لاعب ليفربول من الأفضل في العالم.

ويحل ليفربول ضيفا على إنتر في خامس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وسط أنباء تتحدث عن استبعاد صلاح من الرحلة الأوروبية بسبب تصريحاته الغاضبة عقب لقاء ليدز يونايتد.

وقال اللاعب الفرنسي عبر سكاي سبورت إيطاليا: "لأي مدى ليفربول يكون أقل قوة دون صلاح؟ لم أشاهد مبارياتهم، لكن صلاح واحد من الأفضل في العالم".

وأتم "لكن ليفربول يملك الكثير من اللاعبين القادرين على صنع الفارق".

وأعلن نادي ليفربول استبعاد نجمه محمد صلاح من مواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا.

وشارك صلاح بشكل طبيعي في مران عصر الاثنين قبل السفر إلى ميلانو، لكن القائمة المسافرة خلت من اسمه.

ويسافر ليفربول بقائمة تتكون من 19 لاعبا، ويغيب عنها إلى جانب صلاح، كل من كودي جاكبو وفيديريكو كييزا وواتارو إندو وجيريمي فريمبونج.

قبل ساعات، ذكرت شبكة راديو مونت كارلو أن محمد صلاح نجم ليفربول لن يسافر إلى إيطاليا لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا.

وأدلى صلاح بتصريحات نارية عقب مشاهدة تعادل ليفربول مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي من مقاعد البدلاء (التفاصيل)

وأوضح التقرير أن قرار استبعاد صلاح من مباراة الثلاثاء اتُخذ من قبل مجلس الإدارة وأرني سلوت.

ويحتل إنتر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يأتي ليفربول في المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط.

