انتهت في كأس العرب - المغرب (1)-(0) السعودية.. عمان (2)-(1) جزر القمر.. حسم المجموعة الثانية

الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 19:04

كتب : FilGoal

سفيان بوفتيني - المغرب

يلتقي منتخب المغرب مع السعودية، وعمان مع جزر القمر، في ختام منافسات المجموعة الثانية لكأس العرب.

ترتيب المجموعة قبل الانطلاق:

1- السعودية 6 نقاط (تأهلت)

2- المغرب 4 نقاط (سجل 3 وتلقى 1 / +2)

3- عمان نقطة واحدة (سجل 1 وتلقى 2 / -1)

4- جزر القمر بلا نقاط (خرجت)

السعودية حسمت التأهل، وحظوظ جزر القمر انتهت. المغرب يكفيه التعادل للتأهل، وعمان تحتاج للفوز مع خسارة المغرب بما يكفل تعويض فارق 3 أهداف.

الوضع الحالي للمجموعة (محدث):

1- المغرب 7 نقاط (سجل 4 وتلقى 1 / +3)

2- السعودية 6 نقاط (تأهلت)

3- عمان 4 نقاط (سجل 3 وتلقى 3 / 0)

4- جزر القمر بلا نقاط (خرجت)

---

المغرب (1)-(0) السعودية

تابع من هنا

ق 69 عبد الله الحمدان يرسل ركلة الجزاء فوق العارضة

ق 68 ركلة جزاء للسعودية بعد مراجعة تقنية الفيديو

ق 66 ركلة جزاء محتملة للسعودية.. قيد المراجعة بتقنية الفيديو

نهاية الشوط الأول

ق 11 جوووول كريم البركاوي يسجل الأول بعد تمريرة من طارق تيسودالي

ق 6 تسديدة خطيرة من صالح أبو الشامات تضرب عارضة المغرب

بداية المباراة

----

عمان (2)-(1) جزر القمر

تابع من هنا

ق 68 جووول يشعل المباراة لجزر القمر سجله علي حميدو

نهاية الشوط الأول

ق 43 جوووول الصباحي يسجل مجددا

ق 30 جوووول عصام الصباحي يسجل الأول لعمان

بداية المباراة

المغرب كأس العرب السعودية جزر القمر
