انتهت في كأس العرب - المغرب (1)-(0) السعودية.. عمان (2)-(1) جزر القمر.. حسم المجموعة الثانية
الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 19:04
كتب : FilGoal
يلتقي منتخب المغرب مع السعودية، وعمان مع جزر القمر، في ختام منافسات المجموعة الثانية لكأس العرب.
ترتيب المجموعة قبل الانطلاق:
1- السعودية 6 نقاط (تأهلت)
2- المغرب 4 نقاط (سجل 3 وتلقى 1 / +2)
3- عمان نقطة واحدة (سجل 1 وتلقى 2 / -1)
4- جزر القمر بلا نقاط (خرجت)
السعودية حسمت التأهل، وحظوظ جزر القمر انتهت. المغرب يكفيه التعادل للتأهل، وعمان تحتاج للفوز مع خسارة المغرب بما يكفل تعويض فارق 3 أهداف.
الوضع الحالي للمجموعة (محدث):
1- المغرب 7 نقاط (سجل 4 وتلقى 1 / +3)
2- السعودية 6 نقاط (تأهلت)
3- عمان 4 نقاط (سجل 3 وتلقى 3 / 0)
4- جزر القمر بلا نقاط (خرجت)
---
المغرب (1)-(0) السعودية
ق 69 عبد الله الحمدان يرسل ركلة الجزاء فوق العارضة
ق 68 ركلة جزاء للسعودية بعد مراجعة تقنية الفيديو
ق 66 ركلة جزاء محتملة للسعودية.. قيد المراجعة بتقنية الفيديو
نهاية الشوط الأول
ق 11 جوووول كريم البركاوي يسجل الأول بعد تمريرة من طارق تيسودالي
ق 6 تسديدة خطيرة من صالح أبو الشامات تضرب عارضة المغرب
بداية المباراة
----
عمان (2)-(1) جزر القمر
ق 68 جووول يشعل المباراة لجزر القمر سجله علي حميدو
نهاية الشوط الأول
ق 43 جوووول الصباحي يسجل مجددا
ق 30 جوووول عصام الصباحي يسجل الأول لعمان
بداية المباراة