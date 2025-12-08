بيلد: اهتمام تركي بضم تير شتيجن

يبدو أن أيام مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة قريب من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية فإن أندية تركية مهتمة بالتعاقد مع تير شتيجن في يناير القادم.

وينتهي تعاقد الحارس الألماني في صيف 2028.

وكان شتيجن قد أجرى عملية جراحية في الظهر قبل انطلاق الموسم بسبب إصابة تعرض لها.

وعاد الحارس الألماني إلى تدريبات برشلونة الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

ويقترب تير شتيجن من الجاهزية للعودة للمشاركة في المباريات مع برشلونة خلال الفترة المقبلة.

ولم يشارك تير شتيجن في أي مباراة منذ بداية الموسم الحالي.

وكان تير شتيجن قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الموسم الماضي وغاب عن أغلب فتراته.

ويملك برشلونة حاليا جوان جارسيا وفويتشيك تشيزني بالإضافة إلى تير شتيجن في مركز حراسة المرمى.