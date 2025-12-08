موندو ديبورتيفو: برشلونة يستبعد رحيل بيرنال
الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 18:51
كتب : FilGoal
استبعد برشلونة رحيل مارك بيرنال لاعب الفريق خلال الشتاء المقبل.
مارك برنال
النادي : برشلونة
وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن برشلونة متمسك بالحفاظ على بيرنال وعدم رحيله على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وينتهي تعاقد اللاعب البالغ من العمر 18 عاما في صيف 2029.
وجدد برشلونة تعاقد لاعبه الشاب بعد تعافيه من إصابة القطع في الرباط الصليبي.
وتعرض اللاعب الشاب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في نهاية مباراة فريقه ضد رايو فايكانو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني في الموسم الماضي.
ولعب بيرنال خلال الموسم الجاري 8 مباريات وصنع هدفا دون التسجيل في 120 دقيقة لعبهم.
نرشح لكم
تورام: صلاح من الأفضل في العالم ولكن بيلد: اهتمام تركي بضم تير شتيجن صدمة لـ برشلونة.. أراوخو قد يكون لعب مباراته الأخيرة مع الفريق ديلي ميل: تشيلسي يقرر عودة إيميجا لحل أزمة الهجوم أرتيتا يقرر عدم قيد جيسوس في قائمة أرسنال لدوري أبطال أوروبا أثلتيك: كأس العالم سيشهد إيقافا إلزاميا لمدة 3 دقائق مؤتمر فليك: لا أريد إهدار طاقتي في الحديث عن ريال مدريد.. وفرانكفورت قادر على إلحاق الضرر بنا العسقلاني: الأهلي فاوضني قبل الرباط الصليبي.. وهذه قيمة الشرط الجزائي في عقدي