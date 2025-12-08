موندو ديبورتيفو: برشلونة يستبعد رحيل بيرنال

استبعد برشلونة رحيل مارك بيرنال لاعب الفريق خلال الشتاء المقبل.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن برشلونة متمسك بالحفاظ على بيرنال وعدم رحيله على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي تعاقد اللاعب البالغ من العمر 18 عاما في صيف 2029.

وجدد برشلونة تعاقد لاعبه الشاب بعد تعافيه من إصابة القطع في الرباط الصليبي.

وتعرض اللاعب الشاب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في نهاية مباراة فريقه ضد رايو فايكانو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني في الموسم الماضي.

ولعب بيرنال خلال الموسم الجاري 8 مباريات وصنع هدفا دون التسجيل في 120 دقيقة لعبهم.