صدمة لـ برشلونة.. أراوخو قد يكون لعب مباراته الأخيرة مع الفريق

الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 18:46

كتب : ذكاء اصطناعي

رونالد أراوخو - برشلونة

تتواصل التداعيات المقلقة لأزمة رونالد أراوخو داخل برشلونة، بعد سلسلة من الأخطاء الحاسمة في المباريات الكبرى كان آخرها الطرد الكارثي أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، والذي أثار غضب الجماهير وزاد من الضغط على المدافع الأوروجوياني.

منذ تلك الليلة في ستامفورد بريدج، اختفى أراوخو تمامًا عن المشاركة. النادي أعلن في البداية غيابه بداعي “التهاب معدي معوي”، لكن الحقيقة ظهرت سريعًا وهي أن اللاعب يمر بأزمة نفسية عنيفة وطلب الحصول على إجازة للتعافي.

وبحسب شبكة كادينا كوبي، فإن الوضع أكثر خطورة مما بدا في البداية. فبينما تحدثت التقارير سابقًا عن حاجة أراوخو إلى أيام أو أسابيع لاستعادة توازنه النفسي، أصبح الآن “غير واضح” ما إذا كان سيعود للعب بقميص برشلونة أصلًا.

المصادر تؤكد أن اللاعب متأثر نفسيًا بدرجة كبيرة، وأن احتمالية أن تكون مشاركته أمام تشيلسي هي الأخيرة له مع النادي “لا يمكن استبعادها".

الأزمة لا ترتبط فقط بخطأ لندن الأخير، بل بتراكم الضغوط بعد سلسلة من الهفوات الحاسمة في المباريات الكبرى، مثل لقاءات إنتر ميلان وباريس سان جيرمان سابقًا، والتي كلفت الفريق كثيرًا وزادت من الشعور بالتهديد داخل النادي.

رغم خطورة الوضع، يقف برشلونة بالكامل خلف اللاعب، وقد منحه إجازة مفتوحة بلا موعد محدد للعودة، مع استعداد كامل لتقديم كل الدعم النفسي والطبي الممكن.

لكن ذلك لا يمنع أن النادي بدأ بالفعل تقييم سوق الانتقالات. فالاعتماد على أراوخو في ظل هذا الوضع “أمر غير ممكن حاليًا”، وقلب الدفاع يعاني أصلًا من نقص واضح، ما يدفع الإدارة الرياضية لبحث خيارات جديدة تحسبًا لاحتمال غيابه طويلًا أو حتى رحيله.

الوضع يبقى حساسًا وإنسانيًا قبل أن يكون رياضيًا، ويبقى مستقبل أراوخو مع برشلونة غامضًا أكثر من أي وقت مضى.

