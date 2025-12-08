تشكيل كأس العرب – الكرتي أساسي مع المغرب.. والهوساوي يقود هجوم السعودية

أعلن طارق السكتيوي المدير الفني للمغرب تشكيل فريقه الأساسي لمباراة السعودية.

ويواجه منتخب المغرب منافسه السعودية في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العرب.

ويلعب وليد الكرتي لاعب بيراميدز بشكل أساسي مع المغرب.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: المهدي بن عبيد

الدفاع: سفيان بوفتيني – مروان سعدان – حمزة الموساوي – محمد بولكسوت

الوسط: أنس باش – محمد ربيع حريمات

أمامهما: كريم البركاوي – وليد الكرتي – أمين زحزوح

الهجوم: طارق تيسودالي

بينما على الجانب الآخر أعلن هيرفي رينار المدير الفني للسعودية تشكيل فريقه الأساسي.

ويقود صالح الشهري هجوم السعودية بجانب ثنائي هجومي آخر.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

الحارس: عبد الرحمن الصابي

الدفاع: علي مجرشي – محمد سليمان – عبد الإله العمري – وليد الأحمد

الوسط: نواف بوشل – مراد الهوساوي – مصعب الجوير

الهجوم: عبد الرحمن العبود – صالح أبو الشامات – صالح الشهري

ويتصدر منتخب السعودية مجموعته برصيد 6 نقاط، بينما يأتي المغرب في الوصافة بـ 4 نقاط.

ويأتي منتخب عمان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويتذيل منتخب جزر القمر الترتيب بدون رصيد من النقاط.