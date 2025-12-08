كأس العرب - مؤتمر مدرب البحرين: تعلمنا الكثير رغم توديع البطولة

الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 18:14

كتب : FilGoal

أيمن حسين - العراق أمام البحرين

أوضح دراجان تالاييتش مدرب منتخب البحرين أن فريقه تعلم الكثير من المشاركة في كأس العرب، رغم توديع البطولة.

ويصطدم منتخب السودان بنظيره البحريني في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، وهو يأمل في الفوز وخسارة الجزائر أمام العراق من أجل التأهل، بينما يلعب منتخب البحرين بلا أمل.

وقال تالاييتش في مؤتمر صحفي: "لدينا مباراة أخرى متبقية في هذه البطولة، ونتمنى تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف المدرب الكرواتي "سنسعى لضخ دم جديد في مباراة السودان".

وتابع "رغم خروجنا من البطولة لكننا تعلمنا الكثير وهناك دائما إيجابيات في كل شيء".

وأتم "نحن في طور بناء منتخب قوي وأنا فخور كثيرا بالتطور الذي حققناه".

موقف المجموعة قبل الجولة الأخيرة:

العراق.. 6 نقاط

الجزائر.. 4 نقاط

السودان.. نقطة

البحرين.. بلا نقاط

ويحتاج السودان للفوز من أجل رفع رصيده إلى 4 نقاط، مع خسارة منتخب الجزائر وتوقف رصيده عند 4 نقاط، قبل النظر في باقي عوامل التأهل.

