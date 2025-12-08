كأس العرب - مؤتمر مدرب السودان: نتمسك بأمل التأهل رغم أنه ضعيف للغاية

يتمسك كواسي أبياه مدرب منتخب السودان بأمل التأهل لربع نهائي كأس العرب، رغم ضعف فرصة فريقه.

ويصطدم منتخب السودان بنظيره البحريني في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، وهو يأمل في الفوز وخسارة الجزائر أمام العراق من أجل التأهل.

وقال أبياه في مؤتمر صحفي: "لن ندخر جهدا في سبيل التمسك بالأمل والمحافظة على حظوظنا في التأهل للدور ربع النهائي رغم أنها باتت ضعيفة للغاية".

وتابع "الفريق يعاني من تسجيل الأهداف ونحن نعمل على ذلك".

وأكمل "نحتاج إلى إتقان اللمسة الأخيرة خصوصا وأن الفريق يتقدم بشكل جيد من الدفاع للوسط ثم الهجوم".

وشدد المدرب الغاني "متأكد بنسبة 100% أن الأهداف ستأتي".

وأضاف "واجهنا صعوبات بعد إصابة بعض اللاعبين".

وأتم "لقد منحتنا البطولة فرصة هامة لتقييم مستوى كافة اللاعبين قبل خوضنا كأس الأمم الإفريقية في المغرب".

موقف المجموعة قبل الجولة الأخيرة:

العراق.. 6 نقاط

الجزائر.. 4 نقاط

السودان.. نقطة

البحرين.. بلا نقاط

ويحتاج السودان للفوز من أجل رفع رصيده إلى 4 نقاط، مع خسارة منتخب الجزائر وتوقف رصيده عند 4 نقاط، قبل النظر في باقي عوامل التأهل.