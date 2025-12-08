أثلتيك: كأس العالم سيشهد إيقافا إلزاميا لمدة 3 دقائق

يشهد كأس العالم 2026 إيقافا في منتصف كل شوط بشكل إلزامي.

وتستضيف أمريكا والمكسيك وكندا كأس العالم 2026.

وبحسب موقع ذا أثلتيك فإن كأس العالم 2026 سيشهد إيقاف في منتصف كل شوط لمدة 3 دقائق لشرب الماء بغض النظر عن حالة الطقس.

وذكر الموقع أن ذلك كإجراء من أجل حماية اللاعبين.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

وجاء ترتيب المباريات كالتالي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر.. 15 يونيو 2026.

إيران × نيوزلندا.. 15 يونيو 2026.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران.. 21 يونيو 2026.

نيوزلندا × مصر.. 21 يونيو 2026.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا.. 26 يونيو 2026.

مصر × إيران.. 26 يونيو 2026.