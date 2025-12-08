اتحاد الكرة: عرض فرنسي لتطبيق نظام جديد لتقنية حكم الفيديو المساعد

الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 17:29

كتب : FilGoal

لحظة عودة أحمد الغندور لتقنية الفيديو في لقاء المصري ضد الزمالك

يناقش اتحاد الكرة عرضا فرنسيا لإدخال نظام تقنية الفيديو المساعد.

وكشف اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية، عن استقبال مصطفى عزام الأمين العام بالاتحاد، وفدا من السفارة الفرنسية بالقاهرة وممثلي مجموعة من الشركات الفرنسية المتخصصة في المجال الرياضي، وتحديدًا صيانة الملاعب وتقنية حكم الفيديو المساعد.

خبر في الجول - أوسكار رويز ينوي إضافة عدد من الحكام الشباب في القائمة الدولية أوسكار رويز: لدينا عناصر على نفس كفاءة حكام القمة في فيفا أوسكار رويز يعقد اجتماعا فنيا مع الحكام لمراجعة بعض الحالات

وأوضح الاتحاد أن إحدى الشركات المتخصصة في مجال تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، عرضت التعاون مع الاتحاد المصري بشأن إدخال نظام جديد لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وأشار الاتحاد إلى أن النظام الجديد لتقنية حكم الفيديو المساعد سيتم تطبيقه في دوري القسم الثاني أ "دوري المحترفين".

ويناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعاته المقبلة، العرض الفرنسي في إطار جهوده لتطوير الكرة المصرية، وفقا للحساب الرسمي للاتحاد.

ويتولى الكولومبي أوسكار رويز رئاسة لجنة الحكام في اتحاد الكرة منذ فبراير الماضي.

وجاء اختيار أوسكار رويز بناء على توصية من بوساكا لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري.

وحصل رويز على الشارة الدولية من فيفا في 1995 وحتى اعتزاله في 2011 بعدما اتجه لمجال تطوير التحكيم.

دوري المحترفين تقنية حكم الفيديو المساعد
التعليقات
