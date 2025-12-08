"إيقاف يورشيتش وسامي".. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة بتروجت وبيراميدز في الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية عقوبات مباراة بتروجت أمام بيراميدز في المباراة المؤجلة بينهما السبت الماضي.

وفرض بتروجت على ملعبه بتروسبورت التعادل على بيراميدز بنتيجة 2-2 في لقاء مؤجل من الجولة 10 للدوري المصري.

سجل ثنائية بيراميدز مصصطفى زيكو، فيما سجل محمد إبراهيم "دودو" وأدهم حامد ثنائية بتروجت.

وكشف الرابطة عن إيقاف لاعب بتروجت، وثنائي بيراميدز مباراة واحدة مع غرامة مالية.

وجاء العقوبات كالتالي:

إيقاف أمادو باه لاعب بتروجيت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد سامي مدافع بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

وبذلك يغيب يورشيتش، وسامي عن مباراة بيراميدز أمام البنك الأهلي في كأس الرابطة غدا الثلاثاء والمقررة على استاد السلام.

فيما يلعب بتروجت أمام وادي دجلة مساء الخميس في افتتاحية مباريات الفريقين في كأس الرابطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، فيما يحل بتروجت في المركز التاسع برصيد 19 نقطة.