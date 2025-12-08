خبر في الجول - هاني برزي يتبرع بـ 25 مليون جنيه لسداد مستحقات أجانب الزمالك

قرر هاني برزي عضو مجلس إدارة الزمالك، التبرع بمبلغ لسداد مستحقات اللاعبين الأجانب.

وعلم FilGoal.com أن هاني برزي قرر التبرع بـ25 مليون جنيه في إطار سعي مجلس الإدارة الحالي للإبقاء على لاعبيه.

ويضم الزمالك بين صفوفه البرازيلي خوان بيزيرا، والفلسطينيا عدي الدباغ وآدم كايد، والمغربي محمود بنتايك، والأنجولي شيكو بانزا، والتونسي سيف الجزيري.

وأنذر بيزيرا الزمالك بفسخ تعاقده في حال لم يتم تسوية أمر مستحقاته المالية المتأخرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن هناك جلسة ستجمع مسؤولي الزمالك مع خوان بيزيرا خلال الأسبوع الجاري لحل أزمة مستحقاته المتأخرة بعد إنذار اللاعب بفسخ تعاقده.

كما أبلغ محامي محمود بنتايك إدارة النادي بالبدء في إجراءات فسخ تعاقده مع الفريق.

وعلم FilGoal.com أن محامي اللاعب قد أبلغ الإدارة بقراره لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وكان وكلاء اللاعب قد أرسلوا إنذارا لإدارة الزمالك خلال شهر أكتوبر الماضي لعدم حصوله على مستحقاته ولكن تم حل الأزمة في تلك الفترة.

كما تقدم المغربي عبد الحميد معالي بشكوى ضد الزمالك بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية.

وقرر المهاجم الفلسطيني عمر فرج فسخ تعاقده مع نادي الزمالك.

ولا يشارك فرج مع الزمالك منذ عودته من الإعارة لصفوف ديجرفورس السويدي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عمر فرج يقرر فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وأعير اللاعب لصفوف ديجرفورس من الزمالك في يناير الماضي، لكنه عاد مع بداية الموسم الحالي.

واكتفى الدولي الفلسطيني بخوض 5 مباريات فقط بواقع 183 دقيقة مع الزمالك وسجل هدفا ضد إنيمبا النيجيري.

ويعاني الزمالك من أزمة مالية أدت إلى تأخر دفع مستحقات اللاعبين.

وأعلن الاتحاد الدولي إيقاف قيد الزمالك بسبب 6 قضايا تأخر مستحقات مالية لأشخاص مختلفة، واحدة تخص لاعبه التونسي السابق فرجاني ساسي.

وأخرى تخص مدربه السابق السويسري كريستيان جروس، وواحدة للبرتغالي جوزيه جوميز مدربه السابق.

و3 قضايا مختلفة بسبب مساعدي جوزيه جوميز.

وفسخ المغربي صلاح مصدق عقده مع الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.