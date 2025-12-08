كأس العرب - مؤتمر مدرب العراق: نعلم صعوبة مواجهة المنتخبات الإفريقية

يدرك جراهام ارنولد مدرب منتخب العراق مدى صعوبة مواجهة المنتخبات الإفريقية، وذلك قبل مباراته ضد الجزائر في ختام مرحلة المجموعات بكأس العرب.

ويصطدم المنتخبان في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات يوم الثلاثاء بحثا عن صدارة المجموعة.

وقال أرنولد في مؤتمر صحفي: "تنتظرنا مباراة صعبة أمام الجزائر، فاللعب أمام المنتخبات الإفريقية من التحديات الكبيرة".

وأضاف "سنركز على فريقنا وليس على الخصم، فنحن ضمنا التأهل وهذا أمر عظيم وسنواجه في الدور المقبل الاردن أو مصر أو الامارات أو الكويت".

وتابع "بعد مباراة السودان تعافينا جيدا، وسنرى من سيخوض اللقاء قبل ساعات من انطلاقه”.

وواصل المدرب الأسترالي "أكثر ما أعجبني في الأيام الأخيرة هو الانضباط التكتيكي للاعبين خلال التدريبات".

وكشف "أيمن حسين لن يشارك في مباراة المنتخب الجزائري، ربما يلعب في ربع النهائي".

ويدخل العراق الجولة الأخيرة في الصدارة بست نقاط، مقابل 4 نقاط للجزائر.

الفائز باللقاء سيضمن الصدارة، بينما التعادل سيجعل العراق يحافظ على الصدارة.