كأس العرب - مؤتمر بوقرة: نستهدف التألق أمام العراق كما فعلنا ضد البحرين

الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 16:43

كتب : FilGoal

منتخب الجزائر - ياسين بنزية

يستهدف مجيد بوقرة مدرب المنتخب الجزائري مواصلة التألق في كأس العرب، وذلك في لقاء العراق، بعدما اكتسح البحرين بخماسية في الجولة الثانية.

ويصطدم المنتخبان في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات يوم الثلاثاء بحثا عن صدارة المجموعة.

وقال بوقرة في مؤتمر صحفي: "المباراة ستكون صعبة أمام منتخب منظم يضم في صفوفه لاعبين جيدين".

أخبار متعلقة:
كأس العرب - مؤتمر مدرب الكويت: أتمنى تعثر مصر أمام الأردن حتى نتمكن من التأهل كأس العرب - مؤتمر مدرب الإمارات: يجب عدم التركيز على مباراة مصر والأردن كأس العرب - منتخب مصر بالزي الأبيض أمام الأردن كأس العرب - مدافع السعودية قد يغيب عن مواجهة المغرب

وأضاف "لقد قدم المنتخب العراقي مستويات مميزة خلال أول مباراتين أمام البحرين والسودان".

وأكمل "هدفنا هو مواصلة تقديم مستوى جيد بعد لقاء البحرين الماضي من أجل المضي قدما ومواصلة المشوار في البطولة".

وأتم "الضغوطات التي تواجهنا تشكل دافعا كبيرا ومهما بالنسبة للاعبين وتدفعهم لبذل قصارى جهدهم".

ويدخل العراق الجولة الأخيرة في الصدارة بست نقاط، مقابل 4 نقاط للجزائر.

الفائز باللقاء سيضمن الصدارة، بينما التعادل سيجعل العراق يحافظ على الصدارة.

الجزائر العراق كأس العرب
نرشح لكم
مباشر كأس العرب - المغرب (0)-(0) السعودية.. عمان (0)-(0) جزر القمر.. حسم المجموعة الثانية تشكيل كأس العرب – الكرتي أساسي مع المغرب.. والهوساوي يقود هجوم السعودية كأس العرب - مؤتمر مدرب البحرين: تعلمنا الكثير رغم توديع البطولة كأس العرب - مؤتمر مدرب السودان: نتمسك بأمل التأهل رغم أنه ضعيف للغاية كأس العرب - مؤتمر مدرب العراق: نعلم صعوبة مواجهة المنتخبات الإفريقية كأس العرب - مؤتمر مدرب الكويت: أتمنى تعثر مصر أمام الأردن حتى نتمكن من التأهل مؤتمر مدرب الأردن: الضغط يقع على منتخب مصر.. ولدينا فرصة لإراحة بعض اللاعبين كأس العرب - مؤتمر مدرب الإمارات: يجب عدم التركيز على مباراة مصر والأردن
أخر الأخبار
مباشر كأس العرب - المغرب (0)-(0) السعودية.. عمان (0)-(0) جزر القمر.. حسم المجموعة الثانية 5 دقيقة | الوطن العربي
بيلد: اهتمام تركي بضم تير شتيجن 14 دقيقة | الدوري الإسباني
موندو ديبورتيفو: برشلونة يستبعد رحيل بيرنال 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
صدمة لـ برشلونة.. أراوخو قد يكون لعب مباراته الأخيرة مع الفريق 24 دقيقة | الدوري الإسباني
ديلي ميل: تشيلسي يقرر عودة إيميجا لحل أزمة الهجوم 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا يقرر عدم قيد جيسوس في قائمة أرسنال لدوري أبطال أوروبا 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل كأس العرب – الكرتي أساسي مع المغرب.. والهوساوي يقود هجوم السعودية 51 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - مؤتمر مدرب البحرين: تعلمنا الكثير رغم توديع البطولة 56 دقيقة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مواعيد مباريات الجمعة 6 ديسمبر 2025.. قرعة كأس العالم 2026 وبطولة العرب وقمة اليد
/articles/518746/كأس-العرب-مؤتمر-بوقرة-نستهدف-التألق-أمام-العراق-كما-فعلنا-ضد-البحرين