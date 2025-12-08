كأس العرب - مؤتمر بوقرة: نستهدف التألق أمام العراق كما فعلنا ضد البحرين

يستهدف مجيد بوقرة مدرب المنتخب الجزائري مواصلة التألق في كأس العرب، وذلك في لقاء العراق، بعدما اكتسح البحرين بخماسية في الجولة الثانية.

ويصطدم المنتخبان في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات يوم الثلاثاء بحثا عن صدارة المجموعة.

وقال بوقرة في مؤتمر صحفي: "المباراة ستكون صعبة أمام منتخب منظم يضم في صفوفه لاعبين جيدين".

وأضاف "لقد قدم المنتخب العراقي مستويات مميزة خلال أول مباراتين أمام البحرين والسودان".

وأكمل "هدفنا هو مواصلة تقديم مستوى جيد بعد لقاء البحرين الماضي من أجل المضي قدما ومواصلة المشوار في البطولة".

وأتم "الضغوطات التي تواجهنا تشكل دافعا كبيرا ومهما بالنسبة للاعبين وتدفعهم لبذل قصارى جهدهم".

ويدخل العراق الجولة الأخيرة في الصدارة بست نقاط، مقابل 4 نقاط للجزائر.

الفائز باللقاء سيضمن الصدارة، بينما التعادل سيجعل العراق يحافظ على الصدارة.