اتحاد الكرة يضع 4 شروط لإقامة المباريات.. وحالات إيقافها أو إلغائها

الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 16:40

كتب : رضا السنباطي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

بعث اتحاد الكرة خطابا إلى رابطة الأندية والأندية والحكام، لتطبيق معايير السلامة في جميع المباريات.

ووضع اتحاد الكرة في خطابه 4 بنود على جميع عناصر اللعبة الالتزام بها.

وحظر اتحاد الكرة في خطابه إقامة أي مباراة في حالة إجراءات السلامة والأكواد المنصوص عليها في الخطاب.

وجاء خطاب اتحاد الكرة كالتالي:

"حرصاً من الاتحاد على ضمان أعلى معايير السلامة في جميع مسابقات ومباريات وتدريبات كرة القدم، وانطلاقاً من مبدأ أن سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والحكام والجمهور هي الأساس للعب أي مباراة وتعد أولوية قصوى.

نود التأكيد على هذا التعميم بشأن إعادة مراجعة إجراءات السلامة والأكواد الطبية قبل وأثناء وبعد المباريات وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن.

أولاً: الالتزام الكامل ببدء إجراءات سلامة اللعبة الخاصة بكرة القدم

ويتعين على جميع الجهات المعنية الالتزام بما يلي

  1. فحص ملعب كرة القدم بالكامل بما يشمل
  • سلامة الملاعب وخلوها من المخاطر
  • تأمين ممرات دخول وخروج اللاعبين والحكام
  • جاهيزن غرف الملابس وغرفة الحكام وغرفة الـ VAR إن وجدت
  • تأمين المنطقة الفنية

2- تطبيق الأكواد الطبية الخاصة بكرة القدم، وبالأخص

توافر حقيبة إسعافات أولية كاملة مطابقة لمعايير كرة القدم - وجود جهاز الإنعاش القلبي الرئوي AEDداخل الملعب

تواجد فريق طبي متخصص في إصابات الملاعب

تواجد نقالات طبية معتمدة

جاهزية غرفة الإسعاف بالملعب

3 - تواجد سيارة إسعاف مجهزة داخل الملعب قبل بداية المباراة وعدم السماح ببدء المباراة قبل وصولها

4 - ضمان سلامة عناصر كرة القدم (اللاعبين/ الأجهزة الفنية/ الحكام/ الحكام المساعدين/ حكام تقنية الفيديو (إن وجدوا)/ المراقبين والمنسقين)

ثانيا التزامات الحكام والمراقبين

  • التأكيد من مطابقة الملعب وإجراءاته لمعايير السلامة قبل السماح ببداية المباراة
  • عدم بدء المباراة عند وجود أي خطر على اللاعبين أو الحكام أو الجمهور
  • تسجيل أي مخالفة أو قصور في تقرير المباراة فورًا
  • الاتصال بإدارة المسابقات عند وجود أي تهديد لسلامة عناصر كرة القدم

ثالثا: إيقاف أو إلغاء المباريات

يحظر تماما إقامة أي مباراة في كرة القدم قبل ضمان توافر السلامة الكاملة لجميع عناصر اللعبة وعليه:

  • يجب إيقاف المباراة فورا إذا ظهرت ظروف أو مخاطر تؤثر على سلامة اللاعبين أو الحكام أو الجمهور
  • تلغى المباراة إذا لم يتم استيفاء متطلبات السلامة الأساسية قبل انطلاقها أو لم يكن صحيحا
  • يتحمل النادي المستضيف والنادي صاحب المباراة المسؤولية الكاملة عن أي تقصير يؤدي لتهديد سلامة الفرق والحكام والجمهور

رابعا: مسؤولية الأندية لمباريات كرة القدم

الأندية المستضيفة ومسؤولو تنظيم المباريات مسؤولون بالكامل عن توفير جميع عناصر السلامة والأكواد الطبية الصادرة من وزارة الرياضة، ويعد أي إخلال بها مخالفة تستوجب العقوبات المنصوص عليها في لوائح الاتحاد وكافة الآثار المترتبة على مخالفة القرارات والقوانين الصادرة بهذا الشأن

نؤكد مجددا أن سلامة الرياضة وكرة القدم ليست خيارا بل التزاما قانونيا وتنظيميا وأخلاقيا وأنه لا رياضة بدون السلامة لضمان سير المباريات والتدريبات وفق الأكواد والقرارات الصادرة".

