منافس بيراميدز المحتمل - كروز أزول يصل الدوحة لمواجهة فلامنجو
الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 16:34
كتب : FilGoal
وصل نادي كروز أزول المكسيكي إلى مدينة الدوحة لمواجهة فلامنجو ببطولة إنتركونتينينتال.
ويستعد كروز أزول بطل أمريكا الشمالية لمواجهة فلامنجو بطل أمريكا الجنوبية يوم الأربعاء المقبل 10 ديسمبر.
المباراة ستقام على ملعب أحمد بن علي بمدينة الدوحة القطرية.
وسيلعب الفائز من المباراة مع بيراميدز بطل إفريقيا في قبل نهائي بطولة إنتركونتينينتال.
وكان بيراميدز قد حقق فوزين في البطولة حتى الآن بالانتصار على أهلي جدة وأوكلاند سيتي.
ويعد ريال مدريد بطل النسخة الأولى من البطولة بعد التتويج بها على حساب باتشوكا المكسيكي خلال الموسم الماضي.
