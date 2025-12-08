مؤتمر كيفو: ليفربول ليس مجرد محمد صلاح

أوضح كريستيان كيفو مدرب إنتر أن فريقه لا يهتم بموقف محمد صلاح نجم ليفربول من المشاركة في لقاء الفريقين.

ويحل ليفربول ضيفا على إنتر في خامس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وسط أنباء تتحدث عن استبعاد صلاح من الرحلة الأوروبية بسبب تصريحاته الغاضبة عقب لقاء ليدز يونايتد.

وقال كيفو في مؤتمر صحفي: "ليفربول ليس مجرد محمد صلاح، سنلعب ضد فريق ذو خبرة، وسنبذل قصارى جهدنا".

وأضاف "مشاركة صلاح؟ هذا لا يهمني. سواء لعب أم لم يلعب، ليفربول فريق قوي على أي حال".

وتابع "ليفربول فريق قوي وحائز على ألقاب ويعرف كيف يكون جاهزًا عندما يكون الأمر مهمًا. نحن واثقون ونعمل على رفع المستوى".

وواصل "هدفنا هو التأهل ضمن الـ8 الأوائل وعدم خوض الدور المؤهل لمرحلة الإقصائيات، لكن إذا اضطررنا للعبها، سنلعبها بلا مشاكل".

وأوضح "اللاعبون يساعدون بعضهم البعض، وهذا هو أروع ما في الأمر. إذا طلبت من ماركوس تورام أن يلعب في خط الوسط، فسيلعب بدون أي مشكلة".

وكشف "مشاركة مانويل أكانجي محل شك بسبب الإنفلونزا وقد لا يلعب أمام ليفربول، سنرى غدا، لم يكن بخير اليوم، وأرسلناه إلى المنزل".

قبل ساعات، ذكرت شبكة راديو مونت كارلو أن محمد صلاح نجم ليفربول لن يسافر إلى إيطاليا لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا.

وأدلى صلاح بتصريحات نارية عقب مشاهدة تعادل ليفربول مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي من مقاعد البدلاء (التفاصيل).

وأوضح التقرير أن قرار استبعاد صلاح من مباراة الثلاثاء اتُخذ من قبل مجلس الإدارة وأرني سلوت.

وذلك بعدما التقطت الكاميرات لحظات وصول صلاح لمقر تدريبات الريدز هذا الصباح.

واتجهت أعين الجميع نحو تدريب ليفربول الذي انطلق عصر الاثنين من أجل رؤية كيفية التعامل بين صلاح وسلوت.

Mohamed Salah takes part in Liverpool training following his controversial interview at the weekend 🔴 pic.twitter.com/dX4V98Lzf5 — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 8, 2025

وظهر صلاح بشكل طبيعي في مران الاثنين وسط زملائه.

وأفادت شبكة ذا أثليتك أنه من المتوقع أن يتم استبعاد صلاح من لقاء إنتر.

وأضاف التقرير أن النادي يتمسك باستمرار صلاح، مشيرا إلى أن هناك اجتماع قريب سيتم فيه بحث هذه الأزمة.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن صلاح تواجد يوم الأحد في مقر التدريبات وخاض مرانا خفيفا.

ومن المنتظر أن يكون الحديث عن صلاح هو محور أسئلة لصحفيين الذين سيحضرون مساء الاثنين مؤتمر سلوت الذي يسبق لقاء إنتر.

صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب

وشن محمد صلاح نجم ليفربول هجوما غاضبا على النادي والمدرب أرني سلوت، بعد تواجده على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري.

وقال صلاح في تصريحاته للصحفيين: "سأضرب مثالا، قد يبدو سخيفا لكنني أعتذر. أتذكر منذ فترة طويلة أن هاري كين لم يسجل لأكثر من عشر مباريات"

وأضاف "وقتها كان الإعلام يقول كين سيعود ويسجل بالتأكيد. أما عندما يتعلق الأمر بي، يبدأ الحديث عن ضرورة جلوسي على الدكة. أنا أعتذر لهاري".

وتابع "منذ انضمامي إلى الدوري الإنجليزي وأنا أسجل أكثر من أي لاعب في الجيل الحالي مع هذا النادي".

وأوضح "لو كنت في مكان آخر كان الجميع سيدافع عني في وسائل الإعلام. أنا الوحيد في هذا الوضع".

وعبر صلاح عن شعوره قائلا "بعد كل ما قدمته للنادي، الأمر يؤلمني حقا. يمكنكم تخيل ذلك".

واختتم تصريحاته "أعرف النادي جيدا، فأنا هنا منذ سنوات طويلة. غدا سيواصل جيمي كاراجر انتقاده لي مجددا، ولكن حسنا لا بأس".

وتعثر ليفربول بالتعادل مع منافسه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وواصل أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإبقاء على محمد صلاح في مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة تواليا والخامسة خلال الموسم الجاري.

وخلال المباريات التي جلس فيها صلاح على مقاعد البدلاء، تعادل ليفربول مرتين أمام سندرلاند وليدز وفاز على وست هام بثنائية دون رد.