مؤتمر فليك: لا أريد إهدار طاقتي في الحديث عن ريال مدريد.. وفرانكفورت قادر على إلحاق الضرر بنا

حذر هانز فليك المدير الفني لبرشلونة الإسباني، من قوة فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، قبل مواجهتهما في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة منافسه فرانكفورت في الجولة السادسة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "آينتراخت لديه فريق جيد، وشاب، وسريع، وقوي، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا".

وتابع "ستكون مباراة صعبة لأنهم قادرون على إلحاق الضرر بنا كثيرًا، حتى مع أن تراجع نتائج مبارياتهم الأخيرة".

وخسر فرانكفورت امام لايبزيج بنتجة 6-0، وتعادل أمام فولفوسبورج بنتيجة 1-1، وكذلك الخسارة على ملعبه أمام أتالانتا بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال الجولة الماضية.

وأكمل فليك "يعلم الجميع ما مررنا به خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع إصابة لاعبينا، واضطررنا لاتباع سياسة التدوير، لدينا 6 لاعبين فقط في خط الدفاع".

وأضاف "في الدقائق الأخيرة، يبدأ الإرهاق في الظهور، وليس من السهل دائمًا الحفاظ على المستوى المرتفع."

كما أثنى فليك على لاعبيه "لقد قدم اللاعبون الأصغر سنا أرقاما استثنائية، كوبارسي يبلغ من العمر 18 عامًا فقط وأكمل 87 تمريرة بدقة 100% ضد بيتيس، أعتقد أن هذا رقم قياسي في الدوري الإسباني."

وحقق برشلونة الفوز أمام ريال بيتيس على ملعب الأخير بنتيجة 5-3، ليواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة بفارق 4 نقاط أمام ملاحقه ريال مدريد.

وعن تراجع نتائج ريال مدريد، رد فليك معلقا "نحن نركز على أنفسنا، وليس على ريال مدريد. لا نريد التحدث عنهم، لا أريد إهدار طاقتي؛ أريد توفيرها لفريقنا، نحن متقدمون بأربع نقاط، لكن الموسم طويل. علينا أن نبذل قصارى جهدنا. الآن، أهم مباراة هي غدًا ضد آينتراخت فرانكفورت".

وتحدث فليك عن المنافسة في مركز حراسة المرمى مع خوض أندريه تير شتيجن فترة التأهيل ما بعد الإصابة "جوان جارسيا هو الحارس رقم 1 في برشلونة وهذا واضح".

ويعود برشلونة لخوض مبارياته على ملعبه كامب نو بعد افتتاحيه، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعن ذلك قال فليك "الفريق يسعى لجعل هذه الذكرى لا تنسى، كان حلمًا للجميع العودة إلى كامب نو، وسيكون ذلك مهمًا أيضًا في دوري أبطال أوروبا، غدا يوم مهم ونريد أن نظهر أفضل مستوى لدينا".

وأتم حديثه بالحديث عن جيرارد مارتن "من الجيد وجود لاعبين مثله، يحبون العمل الجاد، ويتمتعون بالعقلية والسلوك المناسبين، يقدمون كل ما لديهم في الملعب، جيرارد يسعى دائما لبذل قصارى جهده من أجل النادي، إنه حلمه أن يلعب مع برشلونة، وهذا واضح فلديه ثقة كبيرة فيما يمكنه فعله. إنه لاعب جيد جدًا بالنسبة لنا. في هذا المركز، يمنحنا اللاعب ذو القدم اليسرى خيارات أكثر بالكرة."

ويحتل برشلونة المركز الـ18 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، فيما يحتل فرانكفورت المركز الـ28 برصيد 4 نقاط.