ريال مدريد يوضح تفاصيل إصابة مدافعه.. وتقارير تكشف مدة غيابه

أعلن نادي ريال مدريد تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مدافعه إيدر ميليتاو.

وأصيب ميليتاو خلال خسارة ريال مدريد أمام سلتا فيجو في الدوري الإسباني.

ذكر نادي ريال مدريد في بيان: "بعد الفحوصات التي أجريت على إيدر ميليتاو، تم تشخيص إصابته بتمزق في عضلة الفخذ بساقه اليسرى".

وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب ميليتاوعن الملاعب.

فيما أفادت تقارير إسبانية عديدة أن فترة غياب داني سيبايوس قد تمتد لنحو 4 أشهر.

وأصيب ميليتاو في الدقيقة 21 بعد انطلاقة منع بها انفرادا بمرمى كورتوا ليخرج ويحب أنطونيو روديجير بدلا منه.

وعانى المدافع البرازيلي من إصابات كثيرة خلال الموسمين الأخيرين.

وكان ميليتاو قد عاد مؤخرا من إصابة عضلية أخرى.

وتوقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 36 في المركز الثاني خلف برشلونة صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط.