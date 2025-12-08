جيرارد مارتن: أشعر بالراحة كقلب دفاع.. واللعب في كامب نو محفز

شدد جيرارد مارتن لاعب برشلونة على شعوره بالراحة في مركز قلب الدفاع.

ويستعد برشلونة لمواجهة آينتراخت فرانكفورت على ملعب كامب نو في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال جيرارد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مركز قلب الدفاع أراد أن يجربني المدرب فيه خلال فترة الإعداد وأشعر فيه براحة كبيرة أيضا، في النهاية ليست لدي أفضلية على مركز معين وأشعر أنني بحالة جيدة في كليهما أينما يقرر المدرب أن ألعب سأكون جاهزا".

وواصل "اللعب في كامب نو دائما أمر محفز وفي الدوري الأبطال يكون لدينا حافز إضافي".

وأكمل "كظهير يجب أن أتقدم أكثر إلى الأمام وقت الضغط وكقلب دفاع يجب أن تكون أكثر يقظة في المواجهات الفردية، نحن نتحسن كما ظهر في المباريات الأخيرة".

وتابع "نحن في ديناميكية جيدة ونريد أن نستمر في التحسن، لا يمكننا أن نهدر المزيد من النقاط في دوري الأبطال ويجب أن نفوز وأن نكون بالقمة".

وشدد "مباراة إنتر كانت نقطة تحول، تشيزني أراد أن يشجعني وقال لي أنظر أين كنت قبل عامين وقال لي إن علي أن أكون سعيدا وأن أرفع رأسي عاليا".

وأضاف "لا أعرف إذا كنا المرشحين للفوز بالدوري، يجب أن نفوز بكل المباريات الممكنة حتى لا نفقد هذه الأفضلية التي نملكها".

وأتم "كنت ألعب دائما كظهير، ولم أكن أركز على قلب الدفاع كثيرا لكنني ركزت على اللاعبين الموجودين في فريقنا ليساعدوني في التأقلم".

ويحتل برشلونة المركز الـ 18 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط.