كأس العرب - مؤتمر مدرب الكويت: أتمنى تعثر مصر أمام الأردن حتى نتمكن من التأهل

يتمنى هيليو سوزا مدرب الكويت تعثر منتخب مصر أمام الأردن في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات بكأس العرب، حتى يتمكن فريقه من التأهل لربع النهائي.

ويملك منتخب الكويت فرصة للتأهل لربع النهائي، في حالة الفوز على الإمارات وخسارة مصر أمام الأردن.

وقال سوزا في مؤتمر صحفي: "سنقدم أمام الإمارات كل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز، وأتمنى أن يتعثر المنتخب المصري أمام نظيره الأردني حتى نتمكن من التأهل".

وأضاف المدرب البرتغالي "مواجهة الإمارات صعبة ولدينا نفس الحظوظ للتأهل إلى الدور القادم".

وأكمل "ستكون المباراة بمثابة تحدي إضافي لنا، وسوف نستمر في بذل مجهودنا كما كان الشأن، منذ بداية البطولة".

وتابع "المنتخب الاماراتي يعد منتخبا قويا وهم في حالة جيدة ولكن نحن جاهزون للمواجهة وسوف نقاتل فيها".

وضع المجموعة الحالي

1- الأردن: 6 نقاط

2- مصر: نقطتين (فارق الأهداف 0 / سجل 2 وتلقى 2)

3- الإمارات: نقطة (فارق الأهداف 1- / سجل 2 وتلقى 3)

4- الكويت: نقطة (فارق الأهداف 2- / سجل 2 وتلقى 4)

ماذا يحتاج منتخب مصر؟

مصر ستواجه الأردن، بينما يلتقي الإمارات والكويت.

الفوز على الأردن ببساطة شديدة يغني الفراعنة عن الدخول في أي احتمالات ويضمن التأهل.

التعادل يرفع رصيد مصر إلى 3 نقاط، وبالتالي يشترط تأهلها تعادل الإمارات والكويت، لأن الفائز منهما سيتأهل مباشرة إن تعادلت مصر مع الأردن.

أما في حالة خسارة مصر، فإن هذا لن يعني القضاء على أمل التأهل، بشرط تعادل الإمارات والكويت سلبيا.