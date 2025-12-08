إل موندو: مباراة مانشستر سيتي ستكون الفرصة الأخيرة لـ ألونسو مع ريال مدريد

أصبح تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد أمام مفترق طرق خلال مواجهة فريقه ضد مانشستر سيتي المقبلة.

شابي ألونسو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وكشفت صحيفة إل موندو الإسبانية عن عقد إدارة ريال مدريد لاجتماعا مطولا عقب الخسارة من سيلتا فيجو.

ولم يحقق ريال مدريد الفوز سوى في مباراتين بآخر 7 مباريات بجميع البطولات.

الإدارة غاضبة من أداء الفريق سواء اللاعبين أو المدرب وترى أن الخلافات بين ألونسو وغرفة خلع الملابس وصلت إلى حاط مسدود.

ووضعت الإدارة وفقا للصحيفة مباراة مانشستر سيتي كفرصة أخيرة لألونسو وقد تتم إقالته حال خسارة المباراة.

وبدأ ريال مدريد بالفعل في البحث بسوق المدربين للبحث عن بديل محتمل لألونسو.

أبرز اسمين تم تداولهما داخل الإدارة هما يورجن جلوب وزين الدين زيدان.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي يوم الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح ريال مدريد يبتعد عن برشلونة صاحب الصدارة في الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط بعد أن كان متصدرا بنفس الفارق.