مؤتمر مدرب الأردن: الضغط يقع على منتخب مصر.. ولدينا فرصة لإراحة بعض اللاعبين

يرى جمال سلامي المدير الفني للمنتخب الأردني، أن الضغط يقع على منتخب مصر قبل مواجهة المنتخبين في كأس العرب.

ويلتقي المنتخب المصري أمام الأردني في تمام الرابعة والنصف مساء الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العرب.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز من أجل العبور بالبطاقة الثانية من المجموعة، أو التعادل بشرط انتهاء مباراة الإمارات والكويت بالتعادل في الوقت نفسه.

وضمن المنتخب الأردني صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزين أمام الكويت والإمارات.

وأوضح سلامي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة "المباراة أمام مصر ستكون مهمة لتحديد المركز الثاني في المجموعة".

وتابع "كان لدينا هدف وهو التأهل وعبور دور المجموعات وحققناه بالفعل، وبالتالي صار لدينا فرصة لإراحة بعض اللاعبين".

وأضاف "اختيار التشكيل سيكون بعد التدريب الأخير، والعودة للطاقم الطبي، وكذلك تجنب اللاعبين الذي يملكون بطاقة صفراء، لدينا لاعب واحد لديه بطاقة صفراء وبالتالي لن يخوض المباراة لكي لا نفقده في الدور التالي".

وعن وصف المباراة بـ "رد الاعتبار"، قال مدرب الأردن "الهدف من المباراة يختلف عن مباراة النسخة الماضية لأنها كانت فاصلة وقتها، أما الآن فالهدف مختلف فلدينا مباراة ثالثة في دور المجموعات، وعلى الجانب الآخر مباراة مصيرية لدى المنتخب المصري، خاصة بعد خروج جزء من المرشحين الكبار في البطولة، وبالتالي الضغط يقع على المنتخب المصري الذي يحتاج لتحقيق نتيجة إيجابية".

وودع منتخبا تونس وقطر البطولة من دور المجموعات لحساب فلسطين وسوريا متصدري المجموعة الأولى بكأس العرب.

وحقق منتخب مصر الفوز على الأردن بنتيجة 3-1 في النسخة الماضية 2021 في قطر، في مباراة ربع النهائي.

وأكمل مردب الأردن "بالنسبة لنا لدينا أهداف في المباراة نتمنى الحصول عليها للتقدم في المنافسة لأننا لدينا طموح ورغبة للحفاظ على قوتنا ومنافستنا".

وردا على سؤال حول تفضيله مواجهة العراق أم الجزائر في ربع النهائي، قال "هم من يتنافسوا لأننا في المركز الأول وليس هناك فرصة بأن نتواجد في المركز الثاني، وأفضل المنتخب الذي نفوز عليه للمرور لنصف النهائي".

وأتم حديثه عن قرعة كأس العالم "لدينا وقت طويل للتفكير في كأس العالم، ولكن كان أهم شيء هي تحديد المنافس وبالتالي تحديد المدارس التي سنواجهها في توقف مارس ويونيو استعدادا للبطولة، وتحديد مكان المعسكر الأولي".

ويقع المنتخب الأردني في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين، والجزائر، والنمسا.