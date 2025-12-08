مؤتمر مدرب الأردن: الضغط يقع على منتخب مصر.. ولدينا فرصة لإراحة بعض اللاعبين

الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 13:17

كتب : FilGoal

جمال سلامي - الأردن

يرى جمال سلامي المدير الفني للمنتخب الأردني، أن الضغط يقع على منتخب مصر قبل مواجهة المنتخبين في كأس العرب.

ويلتقي المنتخب المصري أمام الأردني في تمام الرابعة والنصف مساء الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العرب.

أخبار متعلقة:
كأس العرب - مؤتمر مدرب الإمارات: يجب عدم التركيز على مباراة مصر والأردن مؤتمر طولان: لا أتنصل من المسؤولية وشريف لم يتجاوز.. وسأجري تعديلات أمام الأردن مؤتمر شريف: هذا تفاصيل ما حدث مع حلمي طولان.. ومباراة الأردن بمثابة نهائي

ويحتاج المنتخب المصري للفوز من أجل العبور بالبطاقة الثانية من المجموعة، أو التعادل بشرط انتهاء مباراة الإمارات والكويت بالتعادل في الوقت نفسه.

وضمن المنتخب الأردني صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزين أمام الكويت والإمارات.

وأوضح سلامي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة "المباراة أمام مصر ستكون مهمة لتحديد المركز الثاني في المجموعة".

وتابع "كان لدينا هدف وهو التأهل وعبور دور المجموعات وحققناه بالفعل، وبالتالي صار لدينا فرصة لإراحة بعض اللاعبين".

وأضاف "اختيار التشكيل سيكون بعد التدريب الأخير، والعودة للطاقم الطبي، وكذلك تجنب اللاعبين الذي يملكون بطاقة صفراء، لدينا لاعب واحد لديه بطاقة صفراء وبالتالي لن يخوض المباراة لكي لا نفقده في الدور التالي".

وعن وصف المباراة بـ "رد الاعتبار"، قال مدرب الأردن "الهدف من المباراة يختلف عن مباراة النسخة الماضية لأنها كانت فاصلة وقتها، أما الآن فالهدف مختلف فلدينا مباراة ثالثة في دور المجموعات، وعلى الجانب الآخر مباراة مصيرية لدى المنتخب المصري، خاصة بعد خروج جزء من المرشحين الكبار في البطولة، وبالتالي الضغط يقع على المنتخب المصري الذي يحتاج لتحقيق نتيجة إيجابية".

وودع منتخبا تونس وقطر البطولة من دور المجموعات لحساب فلسطين وسوريا متصدري المجموعة الأولى بكأس العرب.

وحقق منتخب مصر الفوز على الأردن بنتيجة 3-1 في النسخة الماضية 2021 في قطر، في مباراة ربع النهائي.

وأكمل مردب الأردن "بالنسبة لنا لدينا أهداف في المباراة نتمنى الحصول عليها للتقدم في المنافسة لأننا لدينا طموح ورغبة للحفاظ على قوتنا ومنافستنا".

وردا على سؤال حول تفضيله مواجهة العراق أم الجزائر في ربع النهائي، قال "هم من يتنافسوا لأننا في المركز الأول وليس هناك فرصة بأن نتواجد في المركز الثاني، وأفضل المنتخب الذي نفوز عليه للمرور لنصف النهائي".

وأتم حديثه عن قرعة كأس العالم "لدينا وقت طويل للتفكير في كأس العالم، ولكن كان أهم شيء هي تحديد المنافس وبالتالي تحديد المدارس التي سنواجهها في توقف مارس ويونيو استعدادا للبطولة، وتحديد مكان المعسكر الأولي".

ويقع المنتخب الأردني في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين، والجزائر، والنمسا.

الأردن مصر كأس العرب جمال سلامي
نرشح لكم
كأس العرب - مؤتمر مدرب الكويت: أتمنى تعثر مصر أمام الأردن حتى نتمكن من التأهل كأس العرب - مؤتمر مدرب الإمارات: يجب عدم التركيز على مباراة مصر والأردن مؤتمر شريف: هذا تفاصيل ما حدث مع حلمي طولان.. ومباراة الأردن بمثابة نهائي مؤتمر طولان: لا أتنصل من المسؤولية وشريف لم يتجاوز.. وسأجري تعديلات أمام الأردن كأس العرب - منتخب مصر بالزي الأبيض أمام الأردن كأس العرب - مدافع السعودية قد يغيب عن مواجهة المغرب مواعيد مباريات الإثنين 8 ديسمبر - المغرب ضد السعودية.. ومانشستر يونايتد يواجه ولفرهامبتون كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي
أخر الأخبار
مؤتمر فليك: لا أريد إهدار طاقتي في الحديث عن ريال مدريد.. وفرانكفورت قادر على إلحاق الضرر بنا دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد يوضح تفاصيل إصابة مدافعه.. وتقارير تكشف مدة غيابه 33 دقيقة | الدوري الإسباني
جيرارد مارتن: أشعر بالراحة كقلب دفاع.. واللعب في كامب نو محفز 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كأس العرب - مؤتمر مدرب الكويت: أتمنى تعثر مصر أمام الأردن حتى نتمكن من التأهل 52 دقيقة | كأس العرب
إل موندو: مباراة مانشستر سيتي ستكون الفرصة الأخيرة لـ ألونسو مع ريال مدريد 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
روني: صلاح يدمر إرثه في ليفربول.. وسيندم على ما قاله خلال عامين ساعة | الدوري الإنجليزي
راديو مونت كارلو: صلاح لن يسافر مع ليفربول لملاقاة إنتر ساعة | دوري أبطال أوروبا
صلاح في مقر تدريبات ليفربول قبل ساعات من السفر لملاقاة إنتر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا
/articles/518734/مؤتمر-مدرب-الأردن-الضغط-يقع-على-منتخب-مصر-ولدينا-فرصة-لإراحة-بعض-اللاعبين