نيمار: ذهبت للحصول على مساعدة نفسية لأول مرة في مسيرتي.. حالتي العاطفية وصلت للصفر

كشف نيمار لاعب سانتوس عن تلقيه مساعدة نفسية خلال الفترة الماضية ولأول مرة في مسيرته.

نيمار النادي : سانتوس

وأسهم نيمار في ضمان سانتوس البقاء في الدوري البرازيلي بعد أن كان مهددا بالهبوط للدرجة الثانية.

وقال نيمار في تصريحات نقلتها شبكة TYC: "خلال الفترة الماضية ذهبت للحصول على مساعدة نفسية لأول مرة في مسيرتي، حالتي العاطفية كانت قد وصلت إلى الصفر ولم تكن لدي القوة لأقف على قدمي وحدي".

وواصل "بعد مباراة ضد فلامنجو تلقيت الكثير من الانتقادات، وعندما يتعلق الأمر بي دائما ما يتم عبور الخطوط الحمراء وهذه المرة لم أتمكن من تحمل الأمر ولولا المدرب زملائي وعائلتي لم أكن لأعود من جديد".

وتابع "أنا قوي على المستوى العاطفي ويمكنني تحمل الكثير ولكن تلك المرة لم أتمكن من ذلك".

وتجنب سانتوس الهبوط للدرجة الثانية، كما تأهل لبطولة كوبا سود أمريكانا.