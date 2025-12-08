كأس العرب - مؤتمر مدرب الإمارات: يجب عدم التركيز على مباراة مصر والأردن

شدد كوزمين أولاريو مدرب منتخب الإمارات على ضرورة تركيز فريقه على المباراة التي سيلعبها ضد الكويت في كأس العرب، وليس التفكير في لقاء مصر والأردن.

ويملك منتخب الإمارات فرصة للتأهل لربع النهائي، في حالة الفوز على الكويت وخسارة مصر أمام الأردن.

وقال أولاريو مؤتمر صحفي: "يجب عدم التركيز على مباراة مصر والأردن وإنما التركيز فقط على مباراتنا أمام المنتخب الكويتي، والقيام بكل ما في وسعنا من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف "يجب أن نكون مستعدين للمباراة الثالثة، نحاول التعافي ونتطلع لتحقيق الفوز وانتظار ما الذي سيحدث في المباراة الأخرى بمجموعتنا لنرى أن كانت نتيجتها ستسمح لنا بالتأهل للدور القادم".

وتابع المدرب الروماني "علينا أن نكون جاهزين ولدينا فرصة للتأهل".

وكشف "علاء زهير ولوان بيريرا سيغيبان عن مواجهة الكويت بسبب الإصابة".

وأتم "فخور بهذا الفريق، هدفنا أن نبني قاعدة لمنتخب منافس، الأداء لا يعني شيئا دون نتيجة".

وضع المجموعة الحالي

1- الأردن: 6 نقاط

2- مصر: نقطتين (فارق الأهداف 0 / سجل 2 وتلقى 2)

3- الإمارات: نقطة (فارق الأهداف 1- / سجل 2 وتلقى 3)

4- الكويت: نقطة (فارق الأهداف 2- / سجل 2 وتلقى 4)

ماذا يحتاج منتخب مصر؟

مصر ستواجه الأردن، بينما يلتقي الإمارات والكويت.

الفوز على الأردن ببساطة شديدة يغني الفراعنة عن الدخول في أي احتمالات ويضمن التأهل.

التعادل يرفع رصيد مصر إلى 3 نقاط، وبالتالي يشترط تأهلها تعادل الإمارات والكويت، لأن الفائز منهما سيتأهل مباشرة إن تعادلت مصر مع الأردن.

أما في حالة خسارة مصر، فإن هذا لن يعني القضاء على أمل التأهل، بشرط تعادل الإمارات والكويت سلبيا.

