مؤتمر شريف: هذا تفاصيل ما حدث مع حلمي طولان.. ومباراة الأردن بمثابة نهائي

الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 12:17

كتب : FilGoal

محمد شريف - المنتخب الثاني

رد محمد شريف لأول على تفاصيل ما دار مع حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب، بعد قرار المدرب باستبدال اللاعب خلال مواجهة الكويت.

وقال شريف في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأردن: "حلمي طولان بمثابة أبي، وأعتذر له أمام الجميع رغم أنه لم يحدث أي شيء".

وأوضح تفاصيل ما حدث "وضعت يدي على فمي لأنني أعلم بوجود كاميرات في الملعب، وأخبرته بأنني كنت أود الاستمرار في الملعب، فرد عليّ (اخرج يا شريف مش وقته)، فالبعض اعتقد أنني تحدثت بشكل غير لائق، ولأول مرة أتحدث مع مدرب في حياتي ولكن لأن الكابتن حلمي بمثابة والدي فتحدثت (من العشم)."

وعن أداء المنتخب في كأس العرب، أشار شريف "فزنا بجميع المباريات الودية التي خضناها قبل البطولة، ولكن صادفنا في أول مباراتين سوء توفيق خاصة مباراة الكويت، ونتمنى تعويض ذلك في المباراة المقبلة".

وأكمل "تركيزنا على الفوز لأنه لا مجال للتعادل أمام الأردن، فهي مباراة بمثابة نهائي، ونتمنى إسعاد الجماهير".

وتابع "أحمد الله على التعادل الأخير أمام الإمارات لإن هذه النقطة يمكن أن تكون السبب في التأهل".

وأتم "هدفنا قبل البطولة الفوز بها، ونعمل على ذلك خطوة بخطوة".

ويلتقي المنتخب المصري أمام الأردني في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة، في تمام الرابعة والنصف مساء الثلاثاء على ملعب البيت.

ويحتاج المنتخب المصري إلى الفوز أمام الأردن للتأهل كثاني المجموعة، أو التعادل بشرط انتهاء مباراة الإمارات والكويت بالتعادل أيضا.

الأردن في صدارة المجموعة بـ6 نقاط، ثم مصر نقطتين، وأخيرا الإمارات والكويت بنقطة وحيدة لكل فريق.

الأردن مصر محمد شريف كأس العرب
