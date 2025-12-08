العسقلاني: الأهلي فاوضني قبل الرباط الصليبي.. وهذه قيمة الشرط الجزائي في عقدي

كشف إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي عن وجود مفاوضات من جانب الأهلي في وقت سابق قبل الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكان العسقلاني قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال الموسم الماضي بعد الانضمام إلى روستوف.

وقال عسقلاني عبر قناة أون سبورت: "الأهلي فاوضني عبر أمير توفيق قبل الإصابة بالرباط الصليبي، ولكن أخبرتهم بسعادتي بالتواجد في روستوف حاليًا، وقد أفكر في العرض إذا تغير الوضع في روسيا، والأمور لم تصل إلى المفاوضات حول الماديات".

وتابع: "الأهلي فريق كبير وشرف لأي لاعب، ولكنني أضع هدف الاحتراف الخارجي أمامي، وأنا اتخذت خطوة الاحتراف بالخارج بالفعل، لماذا أعود إلى الخلف؟ عمري 20 عامًا ولا أضع الماديات ضمن أولوياتي حاليًا، والأموال ستأتي لاحقًا، والأمور المادية جيدة بالفعل في روسيا خاصة بعد الحرب لجذب اللاعبين إلى الدوري وسط منع المشاركة في البطولات الأوروبية".

وأضاف: "كان من المفترض أن أنضم لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، وتحدثت مع حلمي طولان عن الأمر بالفعل، ولكنهم أرسلوا بشكل متأخر للنادي، ولذلك رفض النادي انضمامي".

وكشف: "هناك شرط جزائي في عقدي مع روستوف مقابل 7 ملايين يورو، ولا يزال عقدي يمتد لمدة 3 مواسم".

وأتم: "لحظة إصابتي بالرباط الصليبي كانت صعبة، خاصة وأنني كنت قد بدأت في المشاركة بمركزي الأساسي كقلب دفاع وليس ظهير أيسر، وأيضًا لأنها جاءت في وقت وفاة إيهاب جلال".

ولم يدخل عسقلاني قائمة روستوف خلال الموسم الحالي سوى في مباراة واحدة، ولكنه لم يشارك حتى الآن.

