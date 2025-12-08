مؤتمر طولان: لا أتنصل من المسؤولية وشريف لم يتجاوز.. وسأجري تعديلات أمام الأردن

قدم حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب، اعتذاره لعدم تحقيق المنتخب النتائج المطلوبة.

وتعادل منتخب مصر أمام الكويت والإمارات في أول جولتين بالمجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب.

وأوضح طولان في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأردن: "من المؤكد أننا سنجري تغييرات في التشكيل، لأنه من الصعب أن يخوض اللاعبين مباراة كل يومين، فنحن لا نتدرب وإنما نعمل على الاستشفاء".

وأكمل "أعتذر للجماهير أننا لم نحقق النتائج المطلوبة مننا، وهم يعلمون الظروف التي واجهتنا، بتجميع فريق وإعداده وتجهيزه للبطولة، ثم نحضر إلى البطولة بفريق آخر".

وأضاف "أعتذر ولا أتنصل من المسؤولية مطلقا، ومسؤول مسؤولية كاملة عما يحدث لفريقي، ورغم ذلك أشكر اللاعبين على أدائهم والتزامهم وإخلاصهم لإسعاد الجماهير".

وتابع "أحاول بشتى الطرق، ألا يحضر 35 ألف متفرج في ملعب لوسيل ولا نحقق النتيجة المطلوبة، وأكون متأثرا بشدة عندما تكون النتيجة ليست على هوى جماهيرنا ولا ترضيهم".

وردا على إمكانية تغيير طريقة اللعب، رد طولان "تغيير الطريقة ليس بالأمر السهل، إذا قمت بذلك سأحتاج إلى التدريب عليها، ليس بين يوم وليلة، برشلونة وريال مدريد لا يغيرون طريقة لعبهم طوال تاريخهم".

وعن منافسه المنتخب الأردني، رد طولان معلقا "المنتخب الأردني تأهل لكأس العالم، وقدم مباراتين قويتين أمام الإمارات والكويت ونجح في الفوز بهما، وتأهل للدور الثاني كأول المجموعة، والمباراة ستكون صعبة على منتخبنا".

وأثنى على النشامى "منتخب الأردن يجيد اللعب الحديث ومنظم، ولم يتأهل لكأس العالم من فراغ، ويمتلك لاعبين مميزين على كل المستويات هجوميا ودفاعيا".

كما أشاد بلاعبي المنتخب المصري "ثقتي كبيرة في اللاعبين بسلوكهم وجهدهم حتى آخر لحظة في كل مباراة، بمجرد أن نتلقى هدفا الفريق يختلف أداؤه ويكافح، وكل التحية لكل لاعب متواجد معي في هذا الفريق، لأنه لا يبخل بجهد ونقطة عرق، والأمور بأقدام لاعبينا".

وعن تفاصيل ما حدث مع محمد شريف في المباراة الأولى أمام الكويت، قال طولان "اخترت اللاعبين بعناية فائقة والكل على مستوى عال من الالتزام، عندما توليت تدريب نادي إنبي كان محمد شريف يلعب في مركز الجناح ولكن قررت أن أنقل مركزه للمهاجم ليحصل على المركز الثاني في صدارة هدافي الدوري، ولهذا السبب تعاقد معه الأهلي."

وأتم "علاقتي مع شريف أبوية ولم يتجاوز في حقي مطلقا، ولا أسمح له بالتجاوز لأن وقتها رد فعلي كان سيكون مختلفا".

ويلتقي المنتخب المصري أمام الأردني في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة.

ويحتاج المنتخب المصري إلى الفوز أمام الأردن للتأهل كثاني المجموعة، أو التعادل بشرط انتهاء مباراة الإمارات والكويت بالتعادل أيضا.

الأردن في صدارة المجموعة بـ6 نقاط، ثم مصر نقطتين، وأخيرا الإمارات والكويت بنقطة وحيدة لكل فريق.