ألونسو: قرارات الحكم أربكتنا.. وكنا أفضل بعد الطرد

الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 11:29

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

كشف تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد عن سبب عدم مشاركة فرانكو ماستانتونو مع الفريق ضد سيلتا فيجو.

وخسر ريال مدريد من سيلتا فيجو بهدفين دون رد على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نشعر بالغضب جميعًا، لم تكن تلك المباراة التي أردناها أو النتيجة، إصابة ميليتاو أشعرتنا بالألم منذ البداية وكنا بحاجة إلى بعض الوقت لنتعافى، ويجب أن نمضي قدمًا بسرعة، هذه فقط 3 نقاط ولا يزال الطريق طويلًا في الدوري، والآن يجب أن نلعب في دوري أبطال أوروبا ونتخلص من ذلك المذاق في فمنا".

وواصل: "كنا نخطط لنلعب بطريقة جيدة وأن نضغط بقوة، ولكن افتقدنا لبعض الأمور، وإصابة ميليتاو أفسدت خططنا، هذا خبر سيئ، نحن نعاني من الإصابة وهذا شيء آخر يضاف إلينا".

وأكمل: "لم نقم بردة فعل إلا بعد الطرد، هذه 3 نقاط، الأمر مؤلم ونشعر بالغضب، والآن علينا أن نظهر بشكل مختلف يوم الأربعاء، وعلينا جميعًا أن نتحمل المسؤولية في الأوقات الجيدة وغير الجيدة، الأمر صعب بسبب الإصابة ولكن يجب أن نقوم بالتغييرات".

وتابع: "جميعنا متحدون وهذه هي كرة القدم، نعرف المتطلبات، الهزائم مؤلمة كثيرًا ولكن علينا أن ننظر أمامنا، هذه مسؤولية الجميع ويجب أن نلتزم بفعل الأمور بطريقة صحيحة".

وشدد: "مباراة مانشستر سيتي مصيرية لمستقبلي؟ سنلعب في دوري أبطال أوروبا من أجل الـ3 نقاط، نحن في موقف جيد، وعلينا أن نلعب بشكل جيد وأفضل من مباراة سيلتا".

وأردف: "قرارات الحكم أربكتنا، لم يأخذ إهدار الوقت في الاعتبار، وهذا عطّل إيقاع المباراة، وكان متساهلًا جدًا، ولا أعلم بشأن طرد كاريراس، لكنها كانت موضع جدل كبير، ولم يعجبني الأمر، جعلنا نخرج من أجواء المباراة في بعض الفترات، لم يعجبني التحكيم".

وكشف: "ماستانتونو لا يزال يتعافى بدنيًا من الإصابة ويحتاج إلى أن يتدرب أكثر، هو يتطور ومتاح للعب".

وأضاف: "يجب أن نصنع المزيد من الفرص ضد الفرق المتكتلة لأن هذه وضعية سنواجهها مرات عديدة ويجب أن نستعد لها، عندما لعبنا بنقص عددي صنعنا فرصًا أكثر، الفريق يريد التنافس وأن يبني قاعدة صحيحة، نحن نسير على الطريق الصحيح".

وأتم: "نلعب على الثلاث نقاط في كل مباراة، مواجهة سيلتا كانت مثيرة ويجب أن نعمل كثيرًا، هذه مجرد 3 نقاط ولكنها مؤلمة بالطبع، نتشارك الألم مع الجميع ونريد أن نكون في مكانة أعلى في جدول الترتيب ولكن الطريق لا يزال طويلًا، هذه هي كرة القدم".

ريال مدريد سيلتا فيجو الدوري الإسباني
