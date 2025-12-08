كأس العرب - منتخب مصر بالزي الأبيض أمام الأردن
الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 11:28
كتب : FilGoal
أقيم الاجتماع الفني لمباراة مصر الأردن في كأس العرب صباح اليوم الإثنين.
ويلتقي منتخبا مصر الأردن في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء الثلاثاء، على استاد البيت في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثالثة في كأس العرب المقامة في قطر.
وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.
وأسفر الاجتماع عن ارتداء المنتخب المصري الزي الأبيض، فيما يرتدي المنتخب الأردني الزي الأحمر.
حضر الاجتماع الفني كل من أيمن حافظ المدير الإداري، ومحمد منجي إداري الفريق، وإسلام شاكر مسؤول المهمات.
وتعادل المنتخب المصري في الجولتين الأولى والثانية أمام الكويت والإمارات.
ويتصدر المنتخب الأردني المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه المنتخبين المصري بنقطتين، ثم الإمارات والكويت بنقطة واحدة لكل فريق.
